Como assistir ao aquecimento da temporada 2 da PUBG Mobile Pro League das Américas

As partidas de aquecimento da temporada 2 da PUBG Mobile Pro League (PMPL) acontecem de 10 a 20 de setembro. 24 times das Américas do Norte e do Sul vão participar.

A temporada oficial da PMPL das Américas começa em 22 de setembro. A premiação total será de 200.000 dólares (aproximadamente 1 milhão de reais) e a temporada dura pouco mais de um mês, terminando em 25 de outubro, segundo a Liquipedia. Os mesmos 24 times da segunda temporada da PMPL das Américas vão participar do aquecimento.

As rodadas do aquecimento têm premiação semanal de 4.000 dólares (aproximadamente 20.000 reais). Ainda não foi revelada a programação exata do aquecimento, mas provavelmente vai durar duas semanas. Na primeira temporada, as partidas aconteciam de quinta-feira a domingo durante duas semanas.

Confira tudo que precisa saber sobre o aquecimento da segunda temporada da PUBG Mobile Pro League das Américas.

Formato

Os 24 times serão divididos em três grupos de oito times cada um.

Jogarão dois grupos por vez.

Serão realizadas quatro partidas por dia.

Times

Grupo A

XSET

Tribe Gaming

Alpha7 e-Sports

Team Queso

BDM eSports

Wildcard Gaming

Loops Esports

Execute

Grupo B

DEFEATERS

Nova Esports

ACE 1

B4 Esports

Tempo Storm

Quest

Pittsburgh Knights

Cloud9

Grupo C

Influence Rage

Brazilian Rampage

19esports

G25 GAMING

INTZ ESPORT CLUB

The Unnamed

Klaze Esports

Meta Gaming

Transmissão

Todas as partidas serão transmitidas nos canais de Esports de PUBG Mobile no YouTube e Facebook, além do canal de PUBG Mobile na Twitch. A stream vai começar às 20h BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 10 de setembro.