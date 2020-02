Veja os novos Pokémon que podem ser transferidos para Sword & Shield do Home

Originalmente, os jogadores acreditavam que não haveria muitos novos Pokémon disponíveis para transferir de Pokémon Home para Sword & Shield devido à falta de um Pokédex Nacional. Mas, graças a dados que já estavam presentes nos arquivos de jogo, parece que há até muitos deles.

Havia 35 arquivos de Pokémon completos na seção não-utilizada do código de Sword e Shield, o que significa que você pode transferir 35 Pokémon que não estavam presentes no jogo até agora, além de algumas variantes regionais.

Não é um número grande para a maior parte dos padrões, mas é conteúdo novo que chega antes do lançamento do Expansion Pass, em junho, e que também abre portas para algumas novas composições competitivas. Há novas habilidades ocultas, novos movimentos e variações de Pokémon nativos de Galar que já estão disponíveis, então prepare-se para transferir.

Confira a lista completa de Pokémon que você pode transferir para Sword e Shield usando o Home sem precisar do conteúdo do Expansion Pass (exceto Mew porque você podia consegui-lo usando a Pokébola Plus antes do lançamento do Home).

Novos Pokémon

Bulbasaur

Ivysaur

Venusaur

Squirtle

Wartortle

Blastoise

Mewtwo

Celebi

Jirachi

Cobalion

Terrakion

Virizion

Reshiram

Zekrom

Kyurem Kyruem-Preto e Kyurem-Branco também podem ser transferidos

Keldeo

Rowlett

Dartrix

Decidueye

Litten

Torracat

Incineroar

Popplio

Brionne

Primarina

Cosmog

Cosmoem Cosmoem evolui para Solgaleo em Sword e Lunala em Shield

Solgaleo

Lunala

Necrozma

Marshadow

Zeraora

Meltan

Melmetal

Formas transferíveis

Raichu de Alola

Vulpix de Alola

Ninetails de Alola

Diglett de Alola

Dugtrio de Alola

Meowth de Alola

Persian de Alola

Ponyta de Kanto

Rapidash de Kanto

Farfetch’d de Kanto

Weezing de Kanto

Corsola de Johto

Zigzagoon de Hoenn

Linoone de Hoenn

Darumaka de Unova

Darmanitan de Unova

Stunfisk de Unova

Você também pode transferir os vários Pikachu com boné do Ash para Sword e Shield. Vai ser preciso combinar uma nova versão de cada Pokémon que seja capaz de fazer isso antes de usar em batalhas online oficiais, porque, sem o símbolo de Galar que está presente nos Pokémon iniciais, os servidores vão pensar que o Pokémon foi colocado através de um hack.

Mais Pokémon serão adicionados à lista à medida que o serviço Home evolui e o Expansion Pass, eventualmente, lança, mas por enquanto esses são todos os Pokémon que você pode transferir e que não estavam disponíveis em Sword e Shield.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 12 de fevereiro.