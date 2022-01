Veículos japoneses dizem que Pokémon Legends: Arceus é “surpreendentemente difícil” em alguns momentos

Alguns veículos da mídia japonesa já puderam jogar cópias antecipadas de Pokémon Legends: Arceus e parece, pelas primeiras avaliações, que o jogo é uma montanha-russa, se tratando de dificuldade.

Falta só uma semana para o lançamento oficial do jogo e as primeiras impressões indicam que é um Pokémon diferente de todos os outros. Um artigo publicado na Famitsu e traduzido pelo Video Games Chronicle diz que, de imediato, o maior impacto foi a possibilidade de se movimentar livremente.

“A primeira coisa que me impressionou quando comecei a jogar foi o sentimento emocionante de me movimentar livremente naquele campo aberto”, diz o texto.

Já que é um jogo em mundo aberto e agora os Pokémon podem ver e atacar os jogadores, é criado todo um novo senso de tensão no universo de Pokémon, e os jogadores não estão muito acostumados com isso. Nos jogos da série principal, a pressão que se sente vem de outros jogadores que querem batalhar com você. Agora, no entanto, haverá uma ameaça direta dos Pokémon locais. Ao encontrar um Pokémon particularmente difícil, você pode se sentir intimidado, especialmente porque pode não ser possível evitar uma interação só desviando dele, como nos jogos da série principal.

Por outro lado, o texto também comentou como era divertido montar nos Pokémon, especialmente os do tipo Voador.

“Poder voar livremente no céu é uma ótima sensação, mas é especialmente divertido olhar para baixo procurando os Pokémon que parecem bem pequenininhos à distância”, diz o artigo.

Cada área tem sua própria espécie, que pode ser afetada pelo tempo ou pelo horário do dia. Segundo o texto, isso tornou a travessia do mundo bem mais empolgante e renovou algumas áreas, pois era possível encontrar outras espécies de Pokémon em horários diferentes do dia.

Está se revelando mais sobre o jogo agora que os veículos midiáticos começaram a divulgar suas primeiras impressões, além do que já foi revelado com os vazamentos da semana. Alguns até chegaram a transmissões da Twitch. Caso você esteja ansioso para o lançamento oficial do jogo, não precisa esperar muito mais. Pokémon Legends: Arceus será lançado em 28 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 21 de janeiro.