Vazamentos sugerem que será preciso completar toda a Pokéagenda para capturar Arceus em Pokémon Legends: Arceus

Pokémon Legends: Arceus só será lançado para o Nintendo Switch em 28 de janeiro, mas imagens e informações divulgadas sobre o jogo já começaram a vazar, pois alguns jogadores conseguiram cópias do jogo antes do lançamento.

Entre as informações vazadas, constam várias capturas de tela do que parece ser o comecinho do jogo, onde o personagem do jogo aparece conversando com Arceus antes de começar sua aventura. E parece que também foi revelado o conteúdo que acontece após o fim da campanha do jogo.

Nessas imagens, Arceus se refere ao local em que o jogador entrou como sendo “localizado além do tempo e espaço” (“located beyond both time and space”). Também há outras imagens vazadas que mostram o personagem do jogador usando roupas modernas ao falar com o professor da região de Hisui, o Professor Laventon — provavelmente indicando algum tipo de viagem no tempo ou através das dimensões que envolve o deus de todos os Pokémon.

Antes de despertar e passar pelo que parece ser a seleção do Pokémon inicial, no entanto, Arceus informa que você pode encontrá-lo novamente depois que “for atrás de todos os Pokémon”.

Como um dos elementos básicos da história de Arceus é concluir a Pokéagenda da região de Hisui, isso provavelmente significa que você só poderá encontrar e capturar Arceus quando tiver concluído a sua Pokéagenda após encontrar ou capturar todos os Pokémon da região.

Com esse requisito tão difícil, ainda não sabemos exatamente o número de Pokémon incluídos na Pokéagenda de Hisui. Com base em outros vazamentos, podemos presumir que o número será 493, o mesmo da Pokéagenda original de Sinnoh de Pokémon Diamond e Pearl.

Mesmo que a captura de Arceus acabe não sendo um ponto alto durante a história do jogo, é provável que ele apareça em ação em algum momento do jogo — mas não sabemos com certeza até o lançamento oficial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de janeiro.