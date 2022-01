Vazamento de Pokémon Legends: Arceus revela habilidades passivas de novos Pokémon

As habilidades passivas não são importantes no novo jogo, mas parecem presentes nos arquivos.

Pokémon Legends: Arceus refez todo o sistema de batalha da franquia, adicionando elementos de estratégia em tempo real, estilos diferentes que podem mudar o impacto dos ataques e muito mais. Além disso, Held Items e habilidades passivas dos Pokémon foram removidos completamente, simplificando certas áreas e enfatizando algumas mudanças.

Embora as habilidades passivas não estejam presentes em Pokémon Legends: Arceus, parece que valores ocultos nos dados do jogo atribuíram passivas aos novos Pokémon do jogo, incluindo formas de Hisui, novas evoluções e espécies completamente novas.

O principal motivo de esses dados existirem é a futura compatibilidade com Pokémon HOME, que será habilitada ainda neste ano. Mesmo em jogos como Pokémon Go, Pokémon Let’s Go! e agora Pokémon Legends: Arceus, onde não há habilidades passivas, os dados estão vinculados a cada espécie específica, para que elas possam ser atribuídas conforme o necessário.

A maioria das habilidades atribuídas aos novos Pokémon fazem muito sentido, seja por virem de outros Pokémon da mesma linha evolutiva ou por serem diretamente conectadas ao tema da espécie. Confira abaixo todas as habilidades que foram listadas para novas espécies nos dados vazados do jogo.

Wyrdeer Intimidate, Frisk ou Sap Sipper

Kleavor Swarm, Sheer Force ou Steadfast

Ursaluna Guts, Bulletproof ou Unnerve

Basculin (White Stripe) e Basculegion Rattled, Adaptability ou Mold Breaker

Sneasler Pressure ou Poison Touch

Qwilfish de Hisui e Overqwil de Hisui Poison Point, Swift Swim ou Intimidate

Enamorus (Forma Incarnate) Healer ou Contrary

Enamorus (Forma Therian) Overcoat

Growlithe de Hisui e Arcanine de Hisui Intimidate, Justified ou Flash Fire

Voltorb de Hisui e Electrode de Hisui Soundproof, Static ou Aftermath

Typhlosion de Hisui Blaze ou Flash Fire

Decidueye de Hisui Overgrow e Long Reach

Samurott de Hisui Torrent ou Shell Armor

Lilligant de Hisui Chlorophyll, Hustle ou Leaf Guard

Zorua de Hisui e Zoroark de Hisui Illusion

Braviary de Hisui Keen Eye, Sheer Force ou Defiant

Sliggoo de Hisui e Goodra de Hisui Sap Sipper, Overcoat ou Gooey

Avalugg de Hisui Strong Jaw, Ice Body ou Sturdy

Dialga (Lord) Pressure ou Telepathy

Palkia (Lord) Pressure ou Telepathy



Essas informações vazadas significam que o novo método para cálculo de atributos em Pokémon Legends: Arceus pode ter uma tabela de transferência que também normaliza quando um Pokémon for enviado a Pokémon HOME, assim como acontece em Pokémon Go e Let’s Go! Mas provavelmente vamos precisar esperar o lançamento oficial do jogo, em 28 de janeiro, e a integração com Pokémon HOME para saber mais sobre isso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de janeiro.