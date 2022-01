Vazamento de Pokémon Legends: Arceus mostra distorções do espaço-tempo e nova forma de encontrar Pokémon no mapa

Novas mecânicas de Pokémon Legends: Arceus continuam vazando à medida que mais jogadores conseguem acesso ao jogo antes de seu lançamento oficial, em 28 de janeiro.

Com o mapa refeito, vários Pokémon já interagem com seus habitats, com outros Pokémon e com o jogador de formas únicas. E parece que alguns dos Pokémon Lendários podem afetar o próprio ambiente do jogo com a criação de uma nova mecânica — as distorções do espaço-tempo.

Já vimos de relance essa mecânica em um dos trailers originais de Pokémon Legends: Arceus divulgados pela The Pokémon Company, quando um raio de energia ou luz colorida sai de uma rachadura no céu e atinge o chão com força. Mas, nos vazamentos, é possível ver que após o dano inicial, que ainda parece poder machucar o jogador, começam a aparecer alguns Pokémon dentro dessa distorção.

Um vídeo que circula no momento mostra um Magneton e vários outros Pokémon agressivos aparecendo dentro de um domo de energia pulsante.

Com base nisso, também podemos imaginar que a maioria dos Pokémon que parecem deslocados na Pokéagenda de Hisui, como Magnemite e Porygon, só possam ser obtidos através dessas distorções do espaço-tempo, que os transportaram de seus lares originais. Outros Pokémon raros, como os iniciais de Hisui, também aparecem nessas distorções.

Alguns jogadores especularam que essa pode ser uma mecânica interessante para caçar versões brilhantes. Mas, para conferir se é uma estratégia válida, será preciso esperar o lançamento oficial de Pokémon Legends: Arceus para Nintendo Switch, em 28 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de janeiro.