Um Milcery especial com novos itens estará disponível nas próximas batalhas de Max Raid em Pokémon Sword & Shield

A próxima batalha especial de Max Raid, que chegará a Pokémon Sword & Shield, permitirá que os jogadores capturem um Milcery que terá a forma Gigantimax assim que você evoluir para um Alcremie, mas também tem um bônus.

De 30 de janeiro a 16 de fevereiro, um Milcery especial com dois novos tipos de itens Sweets estará disponível para capturas nas batalhas Max Raid em toda a Wild Area (área selvagem). Esses dois novos itens, Star Sweets e Ribbon Sweets, permitirão que Milcery evolua para novas variações de Alcremie com diferentes cores e padrões.

Isso significa que, assim que você pegar o Milcery especial, poderá evoluí-lo automaticamente para Alcremie, pois ele conterá um dos novos itens. No entanto, se você quiser tentar obter uma combinação de cores específica, precisará planejar com cuidado como evoluir.

O milcery evolui se estiver segurando um dos vários itens de doces do jogo e quando você gira seu personagem até fazer a pose do campeão Leon. Uma vez concluído, você receberá um Alcremie com base em vários fatores, incluindo qual direção você estava girando, quanto tempo você girava e a hora do dia em que girava.

Portanto, se você estiver procurando por uma combinação específica, provavelmente deve analisar quais movimentos deve fazer, como fazer e o horário do dia.

Como a maioria desses eventos especiais de Max Raid, o Milcery não será o único disponível, mas terá uma chance maior de aparecer para todos os jogadores, tanto em Sword quanto em Shield. A Game Freak, na verdade, aumentou a porcentagem de encontros no próprio dia 30 antes de fazer o anúncio, então você pode já ter um Milcery especial.

Se você deseja finalizar o seu Alcremie, é melhor começar a capturar porque, uma vez que esse evento termine em 16 de fevereiro, é improvável que os itens estejam disponíveis até a próxima vez que o evento acontecer.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 31 de janeiro.