Tudo que você precisa saber sobre o evento Pokémon Go Tour: Kanto

A Niantic anunciou todos os detalhes da versão paga do evento Pokémon Go Tour: Kanto. Neste final de semana, em 20 de fevereiro, você poderá participar de um evento cheio dos Pokémon mais queridos, além de novidades, bônus e uma Pesquisa Especial.

Antes de mais nada, você precisará escolher entre as versões Vermelha (de Pokémon Red) e Verde (de Pokémon Green) da experiência. Cada uma das versões terá Pokémon exclusivos.

⭐ Desafios de coleção temáticos

🗓️ Programação completa do evento

✨ Ditto Brilhante

E muito mais!



Todos os 150 Pokémon originais de Kanto aparecerão na natureza, alguns com mais frequência dependendo da versão que você escolher. Eles também estarão disponíveis em suas versões brilhantes.

Você terá a chance de capturar novos Pokémmon brilhantes que não estavam disponíveis no jogo até o momento, além de ganhar mais Doces por capturar os Pokémon originais da região.

Os 150 Pokémon da região de Kanto vão aparecer na natureza, em reides, em encontros de pesquisa e serão atraídos por Incenso. Também poderão ser obtidos por meio de evoluções ao longo do evento.

A Pesquisa Especial exclusiva do evento terá como recompensa um Ditto brilhante. Mas, depois de completar a Pesquisa Especial do Pokémon Go Tour: Kanto, você receberá uma segunda linha de Pesquisa Especial do evento chamada Masterwork Research (Pesquisa da Obra Magistral) para conseguir o Mew brilhante.

Essa Pesquisa pode ser completada no seu tempo mesmo após o fim do evento e suas tarefas incluem uma Medalha de Kanto de Platina, capturar 30 Pokémon de cada tipo, girar 151 PokéParadas diferentes, chegar ao nível 40, caminhar 151 quilômetros e mais, segundo o Serebii.

Haverá ainda 10 Desafios de Coleção durante o evento, que ficarão disponíveis até as 20h locais de 28 de fevereiro. Os primeiros cinco são inspirados nas funcionalidades de Pokémon Go do evento, então são elas: Vermelho ou Verde (captura ou troca), a depender de que versão você escolher; reide; evolução; e pesquisa. As outras cinco são baseadas em locais de Kanto: Cidade de Pallet, Cidade de Pewter, Cidade de Cerulean, Cidade de Fuchsia e a Liga Pokémon. Todos esses locais farão parte do cronograma do evento.

Cronograma do evento Pokémon Go Tour: Kanto

Os Pokémon que aparecem mudam a cada hora pelas primeiras duas horas do evento. As últimas duas horas do evento contêm todos os Pokémon que já tiverem aparecido.

Cidade de Pallet : 9h às 10h locais

: 9h às 10h locais Cidade de Pewter : 10h às 11h locais

: 10h às 11h locais Cidade de Cerulean: 11h às 12h locais

11h às 12h locais Cidade de Fuchsia : 12h às 13h locais

: 12h às 13h locais Liga Pokémon : 13h às 14h locais

: 13h às 14h locais Cidade de Pallet : 14h às 15h locais

: 14h às 15h locais Cidade de Pewter : 15h às 16h locais

: 15h às 16h locais Cidade de Cerulean : 16h às 17h locais

: 16h às 17h locais Cidade de Fuchsia : 17h às 18h locais

: 17h às 18h locais Liga Pokémon : 18h às 19h locais

: 18h às 19h locais Todos os Pokémon: 19h às 21h locais

Recursos da experiência gratuita do Pokémon Go Tour: Kanto

Os seguintes recursos estarão disponíveis para todos os treinadores durante o evento, tendo comprado o ingresso ou não.

Alguns Pokémon originalmente descobertos na região de Kanto aparecerão na natureza e em reides.

Articuno, Zapdos, Moltres e Mewtwo voltarão às reides lendárias.

Todos os treinadores poderão acessar a Pesquisa Temporária exclusiva do evento.

Alcance de troca será estendido para 40 quilômetros.

Ataques exclusivos do evento gratuito e pago

Os Articuno capturados durante o evento saberão Hurricane (Furacão).

Os Zapdos capturados durante o evento saberão Thunder Shock (Trovoada de Choques).

Os Moltres capturados durante o evento saberão Sky Attack (Ataque do Céu).

Os Mewtwo capturados durante o evento saberão Psystrike.

Os ingressos para o Pokémon Go Tour: Kanto já estão disponíveis na loja do aplicativo. Se você comprar o ingresso do Pokémon Go Tour: Kanto até certas datas, receberá ainda ingressos para Pesquisas Especiais dos eventos de Dia Comunitário que acontecerem até lá.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 09 de fevereiro.