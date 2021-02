Tudo que continua do Pokémon Go Tour: Kanto para a Celebração de Kanto – Pesquisa Especial, Desafios de Coleção e mais

Com o fim do Pokémon Go Tour: Kanto, muitos dos bônus de um dia do evento, conteúdos exclusivos e Pokémon específicos voltaram ao normal. Mas isso não significa que tudo simplesmente desapareceu.

A Niantic incluiu tanto conteúdo no Pokémon Go Tour: Kanto que certas partes do evento foram expandidas e continuam no ar durante a Celebração de Kanto, que vai de 21 a 27 de fevereiro.

Infelizmente, nem todo o conteúdo continua, mas parte dele, como os 10 Desafios de Coleção e algumas missões da Pesquisa Especial, ainda está no ar. Se você quiser participar da Celebração de Kanto ou quiser completar parte do conteúdo que não conseguiu no sábado, confira o que continua no ar durante o segundo evento.

Todos os 10 Desafios de Coleção do Pokémon Go Tour: Kanto ainda estão disponíveis para todos os jogadores que tiverem adquirido o ingresso do evento. Alguns deles serão mais difíceis de completar agora, porque os aumentos de frequência de certos Pokémon já não estão mais disponíveis, mas a Pesquisa de Campo da Celebração de Kanto compensa parte disso com suas recompensas.

Confira todos os Desafios de Coleção. Clicando nos nomes, você verá os detalhes de cada uma e quais Pokémon precisa para completar.

Não há prazo para completar a Pesquisa Especial e a Pesquisa Magistral All-in-One #151, que foram adicionadas como parte do Pokémon Go Tour: Kanto. Isso significa que ambas ficam no ar por tempo indeterminado, até mesmo depois da Celebração de Kanto.

Essa foi uma decisão que a Niantic tomou porque é preciso completar a Pesquisa Especial para desbloquear a Pesquisa Magistral All-in-One #151, e a Pesquisa Magistral é cheia de missões que levam muito tempo para completar. Isso inclui enviar 151 Presentes a amigos, fazer 151 Ótimas jogadas e conseguir uma Medalha de Platina de Kanto só para completar a primeira página.

Por isso, a maior parte dos jogadores ainda está lutando para chegar ao Mew brilhante ao fim da linha da Pesquisa Magistral, então não há data limite para completar a pesquisa.

Todas as Pesquisas Temporárias, bônus de evento e outros exclusivos do Pokémon Go Tour: Kanto foram removidos, mas pelo menos você tem até 28 de fevereiro para completar os Desafios de Coleção.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de fevereiro.