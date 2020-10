Todos os Pokémon exclusivos de cada versão da expansão The Crown Tundra de Sword & Shield

Trocar com os amigos faz parte de Pokémon desde os primeiros jogos da franquia, e a expansão The Crown Tundra de Pokémon Sword & Shield não foi diferente, forçando essas trocas com mais Pokémon exclusivos.

Ser exclusivo de cada versão significa, basicamente, que você só poderá encontrar aquele Pokémon naturalmente no Sword ou no Shield, não em ambos. Ainda pode haver outras formas de obter aquele Pokémon, como trocar com um NPC, mas, principalmente, será preciso se conectar com outros jogadores para conseguir todos os novos Pokémon.

Assim como na expansão anterior do DLC, a Isle of Armor, The Crown Tundra tem apenas alguns poucos Pokémon exclusivos de cada versão. Confira todos os exclusivos de cada versão para a nova expansão.

Sword

Omanyte

Omastar

Bagon

Shelgon

Salamence

Shield

Kabuto

Kabutops

Gible

Gabite

Garchomp

Ainda não foi confirmado, mas alguns dos Pokémon lendários das Dynamax Adventures também podem ser exclusivos. No entanto, todos eles podem ser compartilhados online com outros jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de outubro.