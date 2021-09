Todos os Pokémon Brilhantes disponíveis durante o evento da chegada de Hoopa no Pokémon Go

O Pokémon Travessura pode recompensá-lo com alguns amigos Brilhantes.

Hoopa continua a trazer toneladas de Pokémon para o mundo de Pokémon Go através de seus anéis, mas os esquemas do Pokémon Travessura aumentaram agora que Hoopa está cada vez mais perto das garras dos jogadores.

Juntamente com o evento da chegada de Hoopa, que dá aos jogadores acesso à próxima etapa da Pesquisa Especial da Temporada de Travessuras, o Pokémon Travessura convocou vários Pokémon do tipo Fantasma, Sombrio e Psíquico em grandes quantidades. Os tipos de Pokémon que aparecem irão girar a cada hora, começando às 11h, horário local. A rotação começa com a hora Psíquica, seguida pela hora Fantasma e Sombria.

Entre todos os Pokémon com taxas de encontro aumentadas durante este evento, muitos deles têm a possibilidade de ser Brilhante. No entanto, as taxas de encontros Brilhantes não aumentam como durante os Dias Comunitários. Os seguintes Pokémon podem aparecer como Brilhantes durante o evento:

Pokémon Brilhante do tipo Psíquico

Ponyta de Galar

Exeggcute

Jinx

Natu

Espeon

Spoink

Beldum

Pokémon Brilhante Fantasma e Sombrio

Rattata de Alola

Poochyena

Sableye

Carvanha

Duskull

Drifloon

Cada um desses Pokémon reverterá para suas taxas de surgimento normais quando o evento de um dia terminar às 17h no horário local. Isso também coincide com o novo Desafio de Coleção para capturar muitos desses Pokémon apresentados durante o evento.

Os jogadores que entrarem no Pokémon Go durante a Temporada de Travessura receberão a nova Pesquisa Especial com o Pokémon Mítico Hoopa e darão o próximo passo da pesquisa durante este evento. Após completar a nova etapa da pesquisa, os jogadores poderão encontrar o Pokémon Travessura e ter a chance de capturá-lo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 04 de setembro.