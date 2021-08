Todos os Holowear classificados em Pokémon UNITE

Pokémon UNITE dá aos jogadores a oportunidade de usar alguns de seus Pokémon favoritos em um novo estilo de jogo MOBA. Além de uma jogabilidade renovada, UNITE também oferece muitos looks novos para sua lista de Pokémon, permitindo que os jogadores personalizem sua aparência.

Essas atualizações cosméticas são chamadas de Holowear. Atualmente, são nove opções disponíveis no UNITE, distribuídas entre os Pokémon disponíveis. Desde que o teste beta começou em junho, os mineradores de dados descobriram muitos novos looks a serem lançados no futuro para adicionar variedade extra ao jogo.

Aqui estão todos os Holowear no Pokémon UNITE classificados do pior ao melhor.

Melhor Holowear em Pokémon UNITE

Imagem da The Pokémon Company

10 – Greninja Hero Style

Greninja Hero Style – Screengrab via Tencent

Quando se trata de Holowear, os jogadores estão procurando uma mudança drástica na aparência do Pokémon. A skin Hero Style para Greninja não muda muito. No jogo, a skin parece o Pokémon vestindo um traje verde sobre sua tradicional pele azul. Pelo custo, a menos que você seja um grande fã de Greninja, não há muitos motivos para comprar esta skin.

9 – Garchomp Beach Style

Garchomp Beach Style – Screengrab via Tencent

Com o Garchomp Beach Style, você receberá um snorkel e uma camisa de praia laranja. Embora a aparência seja obviamente diferente da aparência básica do Pokémon, não é o traje mais esteticamente agradável.

8 – Mr. Mime Magician Style

Mr. Mime Magician Style – Screengrab via Tencent

Uma das mudanças de roupa mais drásticas disponíveis no momento, Mr. Mime Magician Style vê o Pokémon vestir o terno e a cartola de um mágico. Enquanto a premissa é ótima e a execução bem feita, a cor mostarda não é das melhores.

7 – Gardevoir Fashionable Style

A mais nova entrada para esta lista, Gardevoir Fashionable Style entrou em UNITE ao lado do Pokémon em 28 de julho e realmente apenas adiciona um único item ao visual do personagem. O boné é um toque legal, mas não é drasticamente diferente da aparência padrão do Pokémon.

6 – Machamp Beach Style

Machamp Beach Style – Screengrab via Tencent

Mantendo a consistência com os cosméticos Beach Style, o Holowear de Machamp oferece alguns pequenos acréscimos, incluindo um shorts de praia e um colar de flores. Embora não seja muito, a adição torna o Pokémon divertido ao dominar o adversário no jogo.

5 – Talonflame Pilot Style

Estilo Talonflame Pilot – Screengrab via Tencent

Como muitas das atualizações cosméticas disponíveis no UNITE agora, Talonflame Pilot Style simplesmente adiciona algumas roupas novas ao design. Talonflame ostenta novos óculos de aviador e um colete de vôo, que são adições legais que parecem impressionantes no jogo.

4 – Venusaur Beach Style

Venusaur Beach Style – Screengrab via Tencent

Um visual que todos os jogadores ganharão quando começarem a jogar UNITE, Venusaur Beach Style é recompensado aos jogadores como um presente de boas-vindas. Mais do que muitos dos outros Pokémon da coleção, o Beach Style complementa a aparência e o esquema de cores de Venusaur.

3 – Cinderace Captain Style

Cinderace Captain Style – Screengrab via Tencent

A recompensa de nível final do passe de batalha desta temporada, Cinderace Captain Style oferece uma das mais extensas mudanças de visual disponíveis no momento. A skin com tema de pirata é uma das melhores do UNITE.

2 – Pikachu Hip-Hop Style

Estilo Pikachu Hip Hop – Screengrab via Tencent

Outra skin disponível através do Passe de Batalha, o Pikachu Hip-Hop Style mostra o Pookémon vestindo um moletom moderno e boné para combinar.

1 – Snorlax Beach Style

Snorlax Beach Style – Screengrab via Tencent

Snorlax Beach Style é a prova de que ótimas skin não precisam ser exageradas. Este look inclui uma boia de piscina na cintura e um par de óculos de sol. É simples, mas combina perfeitamente com a aparência boba de Snorlax e sempre torna-se um pouco divertido quando visto no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 26 de julho.