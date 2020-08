Todos os encontros, reides e Pokémon que aparecerão com mais frequência na Semana do Enigma de Pokémon Go

Os requisitos do Ultradesbloqueio da Pokémon Go Fest 2020 foram atingidos, então a Niantic está lançando semanas temáticas de conteúdo para todos.

Depois da Semana do Dragão, agora os jogadores vão lidar com os Pokémon que são considerados enigmas em comparação a outras espécies. Isso significa que alguns Pokémon específicos aparecem mais frequentemente e as possibilidades dos ovos e reides de evento serão alteradas.

Cada semana também terá uma pesquisa especial que, se completada antes do fim da semana, terá como recompensa encontros raros adicionais. No caso da Semana do Enigma, você terá a chance de encontrar os alienígenas Psíquicos Elgyem e Beheeyem, que foram adicionados ao jogo pela primeira vez.

Unown brilhante também aparecerá no jogo, mas só os Unown U, L, T, R e A, além de Staryu, Starmie e Deoxys brilhantes, todos novas variantes brilhantes.

Confira todos os encontros, reides e Pokémon que aparecerão com mais frequência na Semana do Enigma, que vai de 7 a 14 de agosto.

Aparecerão com mais frequência

Clefairy (pode ser brilhante)

Jigglypuff

Exeggutor (pode ser brilhante)

Staryu (pode ser brilhante)

Lunatone (pode ser brilhante)

Solrock (pode ser brilhante)

Baltoy (pode ser brilhante)

Beldum (pode ser brilhante)

Bronzor (pode ser brilhante)

Elgyem

Ovos do Evento (todos de 7km)

Cleffa (pode ser brilhante)

Igglybuff (pode ser brilhante)

Lunatone (pode ser brilhante)

Solrock (pode ser brilhante)

Elgyem

Batalhas de Reide específicas do evento

Clefairy – 1 estrela

Jigglypuff – 1 estrela

Staryu – 1 estrela

Elgyem – 2 estrelas

Unown U, L, T, R e A – 2 estrelas Você pode encontrar as cinco formas e suas variantes brilhantes.

Gothita – 2 estrelas

Solosis – 2 estrelas

Lunatone – 3 estrelas

Solrock – 3 estrelas

Claydol – 3 estrelas

Togetic – 4 estrelas

Metagross – 4 estrelas

Bronzong – 4 estrelas

Deoxys – 5 estrelas

O artigo será atualizado à medida que mais informações ficarem disponíveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 06 de agosto.