Todos os efeitos de Holowear em Pokémon UNITE

Pokémon UNITE fez sua estreia no Nintendo Switch e, como outros MOBAs gratuitos, inclui microtransações. As compras em UNITE giram em torno dos Holowear, trajes para Pokémon que não afetam a jogabilidade, mas sim fornecem roupas temáticas para suas evoluções finais.

Existem dois tipos de Holowear em UNITE: normal e Premium. Normal Holowear permite que apenas a evolução final de um Pokémon se vista com os cosméticos, enquanto a Premium Holowear dá a cada Pokémon em uma linha de evolução uma roupa para vestir. Embora Holowear não forneça ao seu Pokémon nenhuma vantagem em batalha, algumas peças oferecem efeitos diferentes, como novas animações após a realização de certas tarefas no mapa. Alguns Holowear não concedem nenhum efeito novo ao Pokémon, simplesmente atuando como um novo estilo para alguns rostos familiares.

O Holowear Premium oferece ao Pokémon vários efeitos diferentes, em vez de um ou dois que o Holowear normal concede. No entanto, Holowear Premium é mais difícil de obter, normalmente desbloqueando com o Passe de Batalha Premium e trocando pro grandes quantidades de tickets. Mais Holowear Premium provavelmente serão adicionados no futuro, embora no lançamento, o UNITE tenha apenas dois conjuntos.

Aqui estão todos os efeitos Holowear que estão disponíveis no Pokémon UNITE no lançamento, com maior probabilidade de serem adicionados ao jogo no futuro.

Mr. Mime

O traje “Magician” do Mr. Mime é um conjunto normal de Holowear que vem com efeitos de abate e de ataques exclusivos.

Greninja

O traje “Hero” de Greninja é um conjunto normal de Holowear que vem com efeitos de abate e ataques exclusivos.

Fletchling, Fletchinder e Talonflame

Os cosméticos “Pilot” da linha Fletchling são um conjunto de Holowear Premium cujo método de obtenção é atualmente desconhecido. Cada um deles vem com Efeitos de Unite Move, pontuação, retorno, abate e ataques exclusivos.

Scorbunny, Raboot e Cinderace

O traje “Captain” da linha Scorbunny é um conjunto de Holowear Premium que está disponível no nível final do primeiro Passe de Batalha. Cada Pokémon nesta linha de evolução vem com um efeito único de Unite Move, pontuação, retorno, abate e ataques enquanto o Holowear está equipado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 19 de julho.