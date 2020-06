Todos os desafios do quarto aniversário do Pokémon Go e recompensas da Pesquisa Temporária

Julho está cheio de conteúdo do Pokémon Go.

O Pokémon Go está prestes a comemorar seu quarto aniversário, e isso não significa apenas novos Pokémon e pesquisas, mas também novos desafios que começarão em 3 de julho.

A Niantic está basicamente dividindo o evento de aniversário em três semanas de conteúdo, dividindo-o através de desafios temáticos que testarão os jogadores de maneiras diferentes.

A primeira semana terá como tema a Habilidade, a segunda semana é a Batalha e a terceira semana é baseada na Amizade. Cada uma dessas semanas terá diferentes desafios, pesquisas temporárias e recursos, incluindo Pokémon exclusivos e raros, que aparecerão mais como encontros de recompensa.

Aqui está um resumo de cada semana temática específica e os diferentes desafios e recompensas que os jogadores receberão por participarem do evento de aniversário durante esses períodos.

Desafio semanal do GO Fest: Habilidade – 3 a 8 de julho

Os treinadores que concluírem todas as três missões da Pesquisa Temporária de Habilidade ganharão um encontro com Ducklett, um Pokémon que será adicionado ao jogo durante o evento. Os jogadores também poderão ganhar itens como um Pedaço de Estrela e outro encontro com o exclusivo Pikachu Voador do evento.

A Niantic também está realizando várias promoções especiais para as três equipes do Pokémon Go, prometendo encontros com Pokémon raros na natureza durante o Go Fest 2020, se um determinado número de treinadores de cada equipe participar.

Se o seguinte número de treinadores das equipes Instinto, Sabedoria e Valor concluírem a Pesquisa Temporária de Habilidade, esses Pokémon correspondentes aparecerão durante o Go Fest 2020.

Um milhão de Treinadores da Equipe Instinto: Exeggutor de Alola

Um milhão de Treinadores da Equipe Sabedoria: Snorlax

Um milhão de Treinadores da Equipe Valor: Chansey

Todos os treinadores que concluírem a Pesquisa Temporária de Habilidade terão acesso ao Desafio de Habilidade Elite do GO Fest, um conjunto de tarefas difíceis que você pode concluir durante o evento.

O Fim de semana de Reide especial do Ho-Oh também ocorrerá durante esse período, começando em 3 de julho e terminando em 6 de julho.

Desafio semanal do GO Fest: Batalha – 10 a 15 de julho

Os treinadores que concluírem todas as três tarefas da Pesquisa Temporária de Batalha encontrarão Hitmonlee e Absol, junto com um Super-radar Rocket, que o ajudará a localizar Giovanni.

Se o seguinte número de treinadores das equipes Instinto, Sabedoria e Valor concluírem a Pesquisa Temporária de Batalha, esses Pokémon correspondentes aparecerão durante o Go Fest 2020.

Um milhão de Treinadores da Equipe Instinto: Gible

Um milhão de Treinadores da Equipe Sabedoria: Grimer de Alola

Um milhão de Treinadores da Equipe Valor: Marowak de Alola

Todos os treinadores que concluírem a Pesquisa Temporária de Habilidade terão acesso ao Desafio de Batalha Elite do GO Fest, o segundo conjunto de tarefas difíceis que você pode concluir durante o evento.

Um evento especial com tema de batalha está programado para 12 de julho, das 11h às 14h, horário local, com mais detalhes ao se aproximar de seu lançamento.

Desafio semanal do Go Fest: Amizade – 17 a 22 de julho

Ao contrário dos outros dois temas de desafio, a Semana da Amizade está focada em apreciar seus colegas Treinadores e Pokémon Companheiros. Você precisará enviar muitos presentes, colocar alguns adesivos e outras tarefas baseadas na comunidade para concluir a pesquisa programada para a amizade.

Durante esse período, um Pikachu do verão aparecerá com a Pesquisa Temporária, e Petilil fará sua estréia no jogo. Se você terminar a pesquisa temporária da Amizade, ganhará um encontro com Raichu de Alola, Petilil e obterá alguns itens úteis, como um ovo da sorte.

Se o seguinte número de treinadores das equipes Instinto, Sabedoria e Valor concluírem a Pesquisa Temporária de Amizade, esses Pokémon correspondentes aparecerão durante o Go Fest 2020.

Um milhão de Treinadores da Equipe Instinto: Togetic

Um milhão de Treinadores da Equipe Sabedoria: Dratini

Um milhão de Treinadores da Equipe Valor: Litwick

Todos os treinadores que concluírem a Pesquisa Temporária de Habilidade terão acesso ao Desafio de Amizade Elite do GO Fest, o terceiro conjunto de tarefas difíceis que você pode concluir durante o evento.

A celebração do quarto aniversário do Pokémon Go acontecerá de 3 a 22 de julho, com muito conteúdo para manter os jogadores entretidos no Go Fest 2020.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 26 de junho.