Todos os códigos promocionais de Pokémon Go (janeiro de 2021)

Quando Pokémon Go foi lançado, foi basicamente a atmosfera do jogo, junto com o eterno sonho de se tornar o maior treinador do mundo, que fez dele um dos jogos mobile mais populares em pouco tempo.

Essa expectativa inicial acabou morrendo, mas o jogo ainda mantém alto número de jogadores ativos e até bateu seu recorde de usuários, que era do meio de 2016, em 2018.

Dos eventos aos novos modos de jogo, a Niantic tem se esforçado para manter o conteúdo de qualidade. Ainda há muito a descobrir no universo de Pokémon e também foram feitas colaborações com marcas reais. Quando essas colaborações acrescentam itens de avatar ao jogo, geralmente você pode consegui-los na loja do jogo, em eventos presenciais ou com códigos promocionais.

Os códigos promocionais vêm e vão, então em algum momento vão expirar e mais deles serão liberados com novos eventos. Nem todos os códigos promocionais terão as mesmas recompensas. Alguns trazem itens cosméticos interessantes, enquanto outros podem ter itens de jogo, como Poké Bolas e frutas.

Confira todos os códigos promocionais ativos atualmente em Pokémon Go.

Códigos promocionais ativos em Pokémon Go

LRQEV2VZ59UDA – Duas jaquetas Verizon e uma máscara Verizon

– Duas jaquetas Verizon e uma máscara Verizon GXSD5CJ556NHG – Itens de avatar North Face x Gucci

Códigos promocionais expirados de Pokémon Go

DJTLEKBK2G5EK – Receba 20 Ultra Bolas, 10 Frutas Caxi, 10 Adesivos e um Pedaço de Estrela

– Receba 20 Ultra Bolas, 10 Frutas Caxi, 10 Adesivos e um Pedaço de Estrela TRFJVYZVVV8R4 – Receba 30 Ultra Bolas, 10 Reviver Max e um Ovo da Sorte

Como resgatar códigos em Pokémon Go?

Se estiver em um dispositivo Android, você pode resgatar seus códigos promocionais seguindo os passos abaixo:

Abra Pokémon Go.

Clique no botão da Poké Bola na parte inferior.

Selecione o ícone da Loja no meio e desça até o fim.

Ao chegar ao fim, você verá a seção dos códigos promocionais.

Clique em Resgatar ao digitar o código e as recompensas devem entrar na sua conta automaticamente.

O método acima funciona para Android e alguns usuários de iPhone/iPad, mas a seção correspondente sumiu para boa parte dos jogadores. É preciso acessar o site oficial de Pokémon Go e digitar o código após fazer login com sua conta. Se tiver acessado a Niantic Labs com sua conta antes, pode ser que já esteja conectado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de janeiro.