Todas as tarefas e recompensas de pesquisa temporária no evento Pokémon HOME do Pokémon Go

Para celebrar a integração do Pokémon Go com o Pokémon HOME a Niantic tem um evento especial com o tema Meltan, a Caixa Misteriosa e o HOME que acontecerá de 17 a 23 de novembro.

Durante o evento Pokémon HOME, os jogadores podem encontrar Meltan Brilhantes, pegar algumas roupas exclusivas para o evento no jogo e talvez até encontrar um Slowpoke Brilhante também.

Junto com o aumento normal de surgimentos, a Pesquisa Temporária exclusiva para eventos dará aos jogadores muita Megaenergia de Pidgeot por completar as tarefas. No total, há 160 Megaenergia de Pidgeot para ganhar simplesmente ao completar todas as tarefas de pesquisa exclusivas do evento.

Se você planeja tentar concluir a Pesquisa Temporária do Pokémon HOME, aqui está tudo o que você precisa saber.

Passo um

Transfira cinco Pokémon – 10 Poké Bolas

Use 10 frutas para ajudar a pegar um Pokémon – Encontro com Nidoran ♀

Pegue 10 Pokémon – Cinco Frutas Frambo

Recompensas totais: 20 Megaenergia de Pidgeot, Encontro com Slowpoke, 500 Poeira Estelar

Passo dois

Evolua três Pokémon – 20 Poké Bolas

Use 15 frutas para ajudar a pegar um Pokémon – Encontro Nidoran♂

Pegue 20 Pokémon – Três Frutas Caxí

Recompensas totais: 30 Pidgeot Megaenergia, Encontro com Ponyta, 1.000 Poeira Estelar

Passo três

Pegue 10 espécies diferentes de Pokémon – 15 Grandes Bolas

Vença duas Reides – Encontro com Litwick

Capture 20 Pokémon – Encontro com Slowpoke

Recompensas totais: 50 Megaenergia de Pidgeot, Encontro com Absol, 1.000 Poeira Estelar

Passo quatro

Reivindicar recompensa – 10 Megaenergia de Pidgeot

Reivindicar recompensa – 10 Megaenergia de Pidgeot

Reivindicar recompensa – 10 Megaenergia de Pidgeot

Recompensas totais: 30 Megaenergia de Pidgeot, Encontro com Gible, 1.000 Poeira Estelar

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de novembro.