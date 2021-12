Todas as tarefas e recompensas da Pesquisa de Campo do evento Festas do Pokémon Go 2021: Parte 2

O evento anual de Festas do Pokémon Go entrou em sua segunda parte. Essa parte não só continuará as festividades da parte anterior, mas também introduzirá Bergmite, Avalugg e Darumaka e Darmanitan de Galar Brilhantes ao jogo.

Acontecendo de 23 a 31 de dezembro, o Evento de Festas 2021: Parte Dois encerrará o ano com novos desafios a serem concluídos que resultarão em encontros raros com Mr. Mime de Galar. Há também encontros mais específicos de festas, incluindo chances de encontrar Delibird festivo, Stantler festivo, Spheal festivo, Cubchoo festivo, Glaceon festivo e Pikachu com um chapéu festivo.

Como sempre, novas pesquisas exclusivas de evento também estão disponíveis para serem concluídas ao longo do evento, que além dos vários desafios, trará mais recompensas e encontros. Aqui estão todas as tarefas que você pode encontrar ao comemorar as festas em Pokémon Go.

Pesquisa de Campo exclusiva do evento

Evento de feriado de 2021: Parte Dois

Capture cinco Pokémon do tipo Gelo Encontro com Spheal festivo

Capture sete espécies diferentes de Pokémon Encontro com Sandshrew de Alola

Chocar um ovo Encontro com Darumaka

Chocar cinco ovos Um Módulo Atrair Glacial

Abra cinco presentes Encontro com Pikachu festivo Encontro com Cubchoo festivo Encontro com Stantler festivo

Envie três presentes para amigos Três Frutas Caxi Três Poké Bolas Três Frutas Frambo

Gire três PokéParadas ou Ginásios Encontro com Swinub

Tire três fotos de Pokémon do tipo Gelo selvagem 20 Megaenergia de Mega Abomasnow



