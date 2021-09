Todas as recompensas gratuitas e premium do Passe de Batalha para Temporada 2 de Pokémon UNITE

Prepare-se para dar um salto para a gravidade zero com Galactic Ghost 094.

A segunda temporada de conteúdo do Pokémon UNITE está aqui, coincidindo com o lançamento do jogo no celular e algumas grandes atualizações de balanceamento e toneladas de conteúdo novo.

O Passe de Batalha desta temporada tem como tema o espaço, com algumas das recompensas de alto nível, incluindo um traje espacial para o seu avatar e um Holowear para Gengar combinando, que se encaixa no título da temporada – Galactic Ghost 094.

Assim como na primeira temporada, o sistema de Passe de Batalha gratuito do MOBA oferece recompensas para jogadores que não querem gastar nenhum dinheiro. O conteúdo adicional está disponível na forma de um Passe de Batalha Premium que desbloqueia ainda mais recompensas, incluindo alguns Holowear exclusivos para o seu Pokémon.

Os jogadores podem obter o Passe de Batalha Premium por 490 Aeos Gems ou o Passe Premium Plus por 985 Aeos Gems, o que aumentará o nível do Passe de Batalha em 10 instantaneamente. E, para começar a temporada, o Passe Premium Plus está sendo oferecido com desconto.

Além disso, a TiMi Studio reduziu o limite de nível para o Passe de Batalha da Temporada 2, colocando o nível máximo em 60 em vez de 90 e adicionando um novo recurso, a Prize Box do Passe de Batalha. A caixa de recompensa dará recompensas aos jogadores que ultrapassarem o nível máximo do Passe de Batalha, dando Aeos Tickets, Holowear ou Fashion Tickets.

Se você planeja tentar subir até o nível 60 do Passe de Batalha, aqui estão todas as recompensas da 2ª temporada, que vai de 22 de setembro a 7 de novembro, junto com se você pode obtê-la sem pagar pelo passe premium.

Recompensas da 2ª temporada do Passe de Batalha