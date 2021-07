Todas as recompensas do modo Ranqueado para Pokémon UNITE: Temporada Um

Pokémon UNITE apresenta diferentes tipos de recompensas para cada modo de jogo disponível no jogo. O jogo dá a maioria deles no final da partida, mas algumas das melhores recompensas por participar dos modos Ranqueados só estarão disponíveis no final de uma temporada em andamento.

Os jogadores que entram em modos Ranqueados em um título MOBA são normalmente mais confiantes em suas habilidades e procuram jogar contra outros treinadores que também procuram se testar e melhorar.

UNITE usa uma abordagem sazonal para seu modo Ranqueado. Isso significa que os jogadores têm um determinado período de tempo para escalar as seis classificações individuais e tentar alcançar a classificação principal no final da temporada.

As recompensas do modo classificado serão divididas em dois conjuntos distintos. O primeiro é uma recompensa abrangente que visa principalmente melhorar durante os jogos, enquanto o outro é baseado na classificação mais alta alcançada durante aquela temporada. Isso não leva em consideração as várias missões que exigem jogar no modo classificado para reivindicar bônus também.

Aqui estão todas as recompensas classificadas para a primeira temporada classificatória do UNITE se você planeja subir na classificação ou se apenas deseja experimentar o modo competitivo.

Recompensas da primeira temporada Ranqueada

Screengrab via The Pokémon Company

Recompensas da Temporada

Participe de 20 partidas Ranqueadas

Alcance a classificação de Expert

Total de recompensas: Conjunto Streetwear (vermelho)

Recompensas de Ranqueada

Alcance a classificação de Begginer 2.000 Aeos Tickets

Alcance a classificação Great 4.000 Aeos Tickets

Alcance a classificação Expert 6.000 Aeos Tickets

Alcance a classificação Veteran 10.000 Aeos Tickets

Alcance a classificação Ultra 15.000 Aeos Tickets

Alcance a classificação Master 20.000 Aeos Tickets



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de julho.