Todas as recompensas da Pesquisa especial do Campeão do Desafio retrô 2020 em Pokémon Go

A grande conclusão do Desafio retrô 2020 começou em 3 de junho. Essa Pesquisa temporária de uma semana vai encerrar o evento especial de Pokémon Go.

São menos pesquisas disponíveis em comparação com as de regiões individuais, que compuseram a parte principal do Desafio retrô, mas os desafios também são mais difíceis de completar e concedem recompensas melhores.

De modo geral, as recompensas valem o esforço da Pesquisa especial do Campeão, especialmente se você encarar como se fosse o Desafio retrô de Unova. Todas as recompensas são Pokémon da região da quinta geração e novas formas de Galar que aparecem pela primeira vez em Pokémon Go.

Só é possível acessar a Pesquisa especial do Campeão do Desafio retrô 2020 se você tiver completado todas as quatro pesquisas anteriores do Desafio retrô, ou se você comprar o ingresso na loja.

Para aqueles que quiserem se tornar Campeões do Desafio retrô, seguem todas as tarefas que precisarão completar durante a Pesquisa especial do Campeão e todas as recompensas que serão adicionadas.

Passo 1

Faça 15 jogadas ótimas: Encontro com Meowth de Galar

Capture 15 Pokémon: 1 Incenso

Transfira 15 Pokémon: 30 Ultra Bolas

Recompensas finais: Encontro com Gothita, 500 Poeira Estelar, 500 de EXP

Passo 2

Evolua 5 Pokémon: 5 Doces Raros

Choque 15 Ovos: Encontro com Oshawott

Vença 15 Reides: 10 Reviver Max

Recompensas finais: Encontro com Darumaka, 500 Poeira Estelar, 500 de EXP

Passo 3

Faça uma jogada Excelente: 10 Doces Raros

Batalhe com outro treinador 15 vezes: Encontro com Tepig

Fortaleça seus Pokémon 15 vezes: 500 Poeira Estelar

Recompensas finais: Encontro com Zebstrika, 500 Poeira Estelar, 500 de EXP

Passo 4

Dê 15 guloseimas ao seu companheiro: 1 Fruta Frambo Dourada

Capture um Pokémon do tipo Dragão: Encontro com Snivy

Tire 15 fotos: 1 Fruta Caxi Prateada

Recompensas finais: Encontro com Audino, 500 Poeira Estelar, 500 de EXP

Passo 5

Recompensa: 5 MTs de Ataque Carregado

Recompensa: Encontro com Stunfisk de Galar

Recompensa: 1 MT de Ataque Rápido

Recompensas finais: Encontro com Zebstrika, 5 Doces Raros, item de avatar Óculos do Professor Willow

Além da Pesquisa temporária, há outros bônus disponíveis no final do Desafio Retrô, incluindo vários Pokémon raros, que poderão aparecer na natureza ou nos ovos chocados. Confira a lista com todos os bônus do Evento:

Stunfisk de Galar aparece na natureza, nas reides e como recompensa da Pesquisa especial.

Meowth de Galar, Zigzagoon de Galar, Darumaka de Galar e Stunfisk de Galar ficam disponíveis nos ovos de 7km. Todas as suas evoluções também podem ser obtidas.

Os Pokémon originalmente descobertos na região de aparecem na natureza mais frequentemente.

Tarefas de pesquisa que levam a encontros com Pokémon descobertos originalmente na região de Unova, como Snivy, Tepig, Oshawott, Blitzle, Audino, Darumaka, Gothita e Genesect.

Uma chance de ganhar recompensas emocionantes, incluindo os óculos do professor Willow como um item de avatar exclusivo.

A Pesquisa especial do Campeão do Desafio retrô 2020 termina em 8 de junho, então é bom já começar se quiser garantir todas as recompensas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 02 de junho.