Todas as Recompensas da Pesquisa do Desafio retrô de Pokémon Go 2020: Sinnoh

A partir de 22 de maio, você poderá completar nove páginas diferentes de uma pesquisa por tempo limitado para o evento do Desafio retrô 2020: Sinnoh, que vai acontecer em Pokémon Go.

Das pesquisas na Escola de Treinadores da cidade de Jubilife até a viagem à Ilha Iron, você pode reviver algumas memórias de Diamante e Pérola com os desafios temáticos de Sinnoh.

São oito desafios de fato até a recompensa final: um Encontro com Cresselia. Durante o evento, também estarão disponíveis novos Pokémon nos ovos de 7km, o Pikachu com Chapéu de Lucario e o Glameow Brilhante.

Se estiver em busca de se tornar o Campeão do Desafio retrô, saiba todas as tarefas que precisará completar durante a Pesquisa de Sinnoh e todo o novo conteúdo que será adicionado. Vamos atualizar a lista quando tivermos mais informações sobre as recompensas e tarefas específicas.

Passo 1

Capture um Pokémon do tipo Pedra: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro, duas Frutas Frambo Douradas

Passo 2

Capture um Pokémon do tipo Planta: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro, duas Frutas Caxi Prateadas

Passo 3

Capture um Pokémon do tipo Lutador: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro, duas Frutas Frambo Douradas

Passo 4

Capture um Pokémon do tipo Água: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro, duas Frutas Caxi Prateadas

Passo 5

Capture um Pokémon do tipo Fantasma: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro, duas Frutas Frambo Douradas

Passo 6

Capture um Pokémon do tipo Aço: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro, duas Frutas Caxi Prateadas

Passo 7

Capture um Pokémon do tipo Gelo: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro, duas Frutas Frambo Douradas

Passo 8

Capture um Pokémon do tipo Elétrico: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro, duas Frutas Caxi Prateadas

Passo 9

Recompensa: 3.000 PE

Recompensa: 3.000 PE

Recompensa: 3.000 PE

Recompensas finais: 10 Doces Raros, Encontro com Cresselia.

Cranidos, Shieldon, Glameow, Chingling, Bonsly, Happiny, Gible, Munchlax, Riolu e Mantyke estarão nos ovos de 7km durante o evento. Todos os Pokémon originalmente descobertos na região de Sinnoh aparecerão com mais frequência.

Também vão aparecer Pokémon de Sinnoh em batalhas de reide, mas não foi divulgado quais serão os Pokémon específicos.

O Desafio retrô 2020: Sinnoh termina em 29 de maio. Complete todas as tarefas para conseguir as recompensas e se tornar o Campeão do Desafio retrô.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 28 de abril.