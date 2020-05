Todas as Recompensas da Pesquisa do Desafio retrô de Pokémon Go 2020: Johto

A partir de 8 de maio, os jogadores terão nove páginas diferentes de pesquisas para fazer, como parte do evento Desafio retrô 2020: Johto de Pokémon Go.

Passe por vários desafios temáticos de Ouro e Prata, capturando os Pokémon nativos de Johto e encontrando um Gyarados Brilhante, exatamente como acontece no Lago da Raiva.

Há oito páginas de desafios antes da última recompensa, um encontro com Ho-Oh. Também ficarão disponíveis durante o evento novos Pokémon em ovos de 7km, o Pikachu com chapéu de Umbreon e o Dunsparce Brilhante.

Aos jogadores que quiserem ser os campeões do Desafio retrô, aqui estão as tarefas que devem ser completadas durante a pesquisa de Johto e os conteúdos adicionais. A lista será atualizada à medida que tivermos mais informações.

Passo 1

Capture um Pokémon do tipo Voador: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Pidgeotto, duas Frutas Frambo Douradas

Passo 2

Capture um Pokémon do tipo Inseto: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Scyther, duas Frutas Caxi Prateadas

Passo 3

Capture um Pokémon do tipo Normal: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Miltank, duas Frutas Frambo Douradas

Passo 4

Capture um Pokémon do tipo Fantasma: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Gengar, duas Frutas Caxi Prateadas

Passo 5

Capture um Pokémon do tipo Lutador: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Poliwrath, duas Frutas Frambo Douradas

Passo 6

Capture um Pokémon do tipo Aço: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Steelix, duas Frutas Caxi Prateadas

Passo 7

Capture um Pokémon do tipo Gelo: 500 Poeira Estelar

Capture um Pokémon do tipo Água: Encontro com Gyarados (Brilhante)

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Piloswine, duas Frutas Frambo Douradas

Passo 8

Capture um Pokémon do tipo Dragão: 500 Poeira Estelar

N/D

N/D

Recompensas finais: Doce Raro, Encontro com Kingdra, duas Frutas Caxi Prateadas

Passo 9

Recompensa: 3.000 PE

Recompensa: 3.000 PE

Recompensa: 3.000 PE

Recompensas finais: 10 Doces Raros, Encontro com Ho-Oh

Chinchou, Yanma, Girafarig, Pineco, Dunsparce, Gligar, Shuckle, Skarmory e Phanpy aparecerão nos ovos de 7km durante o evento. E todos os Pokémon originalmente descobertos na região de Johto aparecerão mais frequentemente.

Diversos Pokémon de Johto vão aparecer nas batalhas de reides, mas ainda não foram divulgados quais serão os Pokémon específicos.

O Desafio retrô 2020: Johto termina em 15 de maio, então complete tordas as tarefas da pesquisa para poder resgatar todas as recompensas e se tornar um Campeão do Desafio Retrô.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 28 de abril.