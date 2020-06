Todas as receitas da Cram-o-matic na expansão Isle of Armor de Pokémon Sword & Shield

A Cram-o-matic é uma máquina em formato de Cramorant que você pode encontrar bem no começo de sua jornada na Isle of Armor e, mesmo que pareça pouco confiável, ela tem utilidade única.

Se tiver alguns itens sobrando na sua mochila e não tiver planos de usá-los ou vendê-los, pode juntar quatro deles, colocar na Cram-o-matic e conseguir um novo item no lugar deles.

Isso vai desde jogar alguns Apricorns na máquina e receber Poké Bolas especiais de volta até combinar materiais raros para conseguir itens ainda melhores que costumam ser bem difíceis de encontrar. Nem todos os itens disponíveis na máquina são úteis, mas a grande maioria pelo menos vale o esforço.

É importante frisar que há centenas, se não milhares, de receitas para a Cram-o-matic, mas algumas delas são absurdas e não vale a pena completá-las, como a maior parte das combinações para conseguir uma Wishing Piece. Nesses casos, é melhor se você simplesmente for procurar o item por outros meios.

Confira abaixo a lista completa com todos os itens que você pode fazer com a Cram-o-matic e a melhor receita para cada um deles.

Para a maior parte dos itens, as receitas só mudam em um ou dois ingredientes, então você pode testar e tentar um atalho caso não tenha algum dos itens e realmente precise de uma coisa específica. A lista também exclui os Technical Records porque todas as receitas precisam de itens raros, e é melhor que os jogadores economizem Watts para adquiri-los ou corram atrás de completar Max Raid Battles.

Receitas de Cram-o-matic

Apricorn Poké Balls (Poké Bolas de Apricorn)

Você pode ter uma ideia de quais Poké Bolas vai conseguir na combinação, dependendo de cada tipo de Apricorn que usar, o processo ainda é aleatório com base nessas possibilidades. Por exemplo, usar apenas Apricorn de cor preta garante a mesma probabilidade de conseguir uma Dusk Ball ou uma Heavy Ball.

Cor dominante do Apricorn Possíveis Poké Bolas Amarelo Moon Ball, Quick Ball Azul Dive Ball, Lure Ball, Net Ball Branco Fast Ball, Timer Ball Preto Dusk Ball, Heavy Ball, Luxury Ball Rosa Heal Ball, Love Ball Verde Friend Ball, Nest Ball, Safari Ball Vermelho Level Ball, Repeat Ball Qualquer uma Poke Ball, Great Ball, Ultra Ball, Sport Ball

Itens gerais

Rare Candy Comet Shard x4

PP Up Big Nugget x4

Big Mushroom Tiny Mushroom x4

Big Pearl Pear x4

Stardust Roseli Berry x4

Star Piece Stardust x4

Oval Stone Wiki Berry e três Dynamax Candy

Bright Powder Honey, Pearl String, Tiny Mushroom e Water Stone

White Herb Rindo Berry e três Exp. Candy XL

Macho Brace Power Anklet e três Star Piece

King’s Rock Eviolite e três Balm Mushroom

Silver Power Bug Memory, Pecha Berry e dois Dynamax Candy (não faça essa combinação)

Smoke Ball Duas Wishing Piece e duas Water Stone

Everstone Hard Stone x4

Scope Lens Black Apricorn e três Wishing Piece

Metal Coat Iron Ball x4

Dragon Scale Dragon Fang x4

Light Ball Thunder Stone e três Wishing Piece

Hard Stone Star Piece e três Dynamax Candy

Magnet Stardust, PP Max e duas Wacan Berry

Mystic Water Pearl, Big Pearl, Pearl String, Comet Shard

Sharp Beak Grepa Berry e três Dynamax Candy

Poison Barb Toxic Orb e três Wishing Piece (não faça essa combinação)

Never-Melt Ice Pearl String x4

Spell Tag Dusk Stone e três Wishing Piece (não faça essa combinação)

Dragon Fang Stardust e três Dynamax Candy

Up-Grade Yellow Apricorn, Big Nugget, Big Mushroom, Star Piece

Shell Bell Mystic Water x4

Sea Incense Blue Apricorn e três Oran Berry

Metal Powder Iron Ball, Chari Berry, Adrenaline Orb, Grepa Berry

Wide Lens Colbur ou Iapapa Berry e três Dynamax Candy

Muscle Band Duas Salac Berry e duas Kelpsy Berry

Expert Belt Macho Brace ou Power Item e três Balm Mushroom

Light Clay Thick Club x4

Life Orb Dynamax Candy e três Wishing Piece

Toxic Orb Kebia Berry e três Dynamax Candy

Flame Orb Cheri ou Figi Berry e três Stardust

Quick Powder Wishing Piece, Comet Shard, Star Piece, Stardust

Destiny Knot Pink Apricorn e três Wishing Piece

Black Sludge Oran Berry x4

Icy Rock Pomeg Berry x4

Grip Claw Utility Umbrella x4 (não faça essa combinação)

Odd Incense Mago Berry e três Figi Berry

Protector Star Piece, Soft Sand, Power Herb, Big Pearl

Dubious Disc Light Ball e três Wishing Piece

Razor Claw Icy Rock, Pomeg Berry, PP Max e Galarica Cuff (não faça essa combinação)

Prism Scale Duas Big Pearl e dois Balm Mushroom

Eviolite Star Piece e três Wishing Piece

Float Stone Wiki Berry x4

Rocky Helmet Everstone x4

Air Balloon Mago Berry, Balm Mushroom, Big Mushroom, Rare Bone

Red Card Red Apricorn ou Fire Stone e três Wishing Piece

Absorb Bulb Sticky Barb e três Balm Mushroom

Cell Battery Fossilized Bird x4

Pretty Feather Lum Berry e três Dynamax Candy

Balm Mushroom Big Mushroom x4

Big Nugget Nugget x4

Pearl String Big Pearl x4

Comet Shard Star Piece x4

Whipped Dream Roseli Berry e três Balm Mushroom

Sachet Clover Sweet, Sitrus Berry, Exp. Candy XL, Liechi Berry

Assault Vest Babiri Berry e três Wishing Piece

Ability Capsule Rare Candy x4

Snoball Aspear Berry x4

Bottle Cap Dois Big Nugget e dois Comet Shard

Gold Bottle Cap Bottle Cap x4

Adrenaline Orb Mago Berry e três Dynamax Candy

Terrain Extender Comet Shard e três Nugget

Electric Seed Pecha Berry x4

Misty Seed Kee Berry x4

Grassy Seed Rindo Berry x4

Blunder Policy Pretty Feather, Flower Sweet, Quick Claw, Rose Incense

Room Service Strawberry Sweet, Honey, Max Repel, Wishing Piece

Utility Umbrella Resist Feather e três Iron Ball

Wishing Piece Salac Berry x4

Cracked Pot Spell Tag, Destiny Knot, Wishing Piece, Lax Mint



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de junho.