Todas as missões e recompensas da Pesquisa Especial do evento Pokémon Go Tour: Kanto

O aniversário de 25 anos de Pokémon está chegando e as festividades começam cedo em Pokémon Go. Em 20 de fevereiro, das 9h às 21h locais, o evento Pokémon Go Tour: Kanto ficará disponível para os jogadores, colocando em destaque tudo que vem de Kanto.

Além desse evento, há uma nova Pesquisa Especial que pode levar a encontrar o Ditto brilhante, que estreia no jogo durante o evento. Os jogadores que comprarem o ingresso do evento terão a oportunidade de participar da Pesquisa Especial e conseguir todas as recompensas.

Confira uma lista com todas as tarefas da pesquisa em oito partes, além de todas as recompensas incluídas. Mas lembre-se de que há apenas doze horas para completar todas elas.

Parte um da Pesquisa Especial

Recompensa Poké Bola x10

Recompensa Fruta Frambo x3

Recompensa Poção x3



Recompensas finais:

150 de EXP

Encontre um Charmander

Incenso x3

Parte dois da Pesquisa Especial

Use um incenso Poké Bola x50

Capture 30 Pokémon Encontre um Tangela

Tire uma foto de um Charmander Poffin x1



Recompensas finais:

Doces de Charmander x25

Encontre um Chansey

Poké Bola x50

Parte três da Pesquisa Especial

Ganhe três corações com seu Companheiro Poeira Estelar x300

Capture 30 Pokémon 500 de EXP

Evolua um Charmander Doces de Charmander x25



Recompensas finais:

Incenso x2

Encontre um Cubone

Ultra Bola x25

Parte quatro da Pesquisa Especial

Use um Incenso Incubadora de Ovos x1

Envie três Presentes a Amigos Fruta Caxi x5

Troque três Pokémon com amigos Doces de Charmander x25



Recompensas finais:

Poeira Estelar x500

Encontre um Lickitung

Doces de Cubone x25

Parte cinco da Pesquisa Especial

Faça três Boas Jogadas em sequência Encontre um Aerodactyl

Capture 10 espécies diferentes de Pokémon Pedaço de Estrela x1

Use 20 Frutas para ajudar a capturar Pokémon Doces de Charmander x25



Recompensas finais:

Passe de Batalha Premium x1

Encontre um Snorlax

Doces de Cubone x25

Parte seis da Pesquisa Especial

Faça três Boas Jogadas em sequência Doces de Charmander x25

Batalhe em três Reides Doces de Mewtwo x20

Evolua um Pokémon Boné do evento (Vermelho/Verde) para seu avatar de treinador



Parte sete da Pesquisa Especial

Capture 30 Pokémon 3.000 de EXP

Capture 15 espécies diferentes de Pokémon Doces de Mewtwo x20

Transfira 20 Pokémon 3.000 de EXP



Recompensas finais:

Módulo Atrair x1

Encontre um Ditto brilhante

Ovo da Sorte x1

Parte oito da Pesquisa Especial

Recompensa 3.000 de EXP

Recompensa Poeira Estelar x3,000

Recompensa 3.000 de EXP



Recompensas finais:

Doces de Ditto x20

Doces de Mew x20

Adesivos de Ditto x10

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.