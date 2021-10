TiMi Studio diz que os jogadores podem não conseguir receber todos os prêmios durante o Halloween Festival do Pokémon UNITE

Pokémon UNITE lançou seu primeiro evento sazonal com o Halloween Festival, que acontece de 20 de outubro a 7 de novembro.

Este evento será a maior atualização do jogo desde a versão móvel do UNITE lançada no mês passado, com novos itens, opções, uma atualização de balanceamento e a introdução do Greedent do tipo Normal como um Pokémon jogável, embora possa haver alguns limites para o que os jogadores podem ganhar.

During the #PokemonUNITE Halloween Festival, a Greedent Unite License is one of the many prizes you can earn! pic.twitter.com/vLUdazHuxV — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) October 19, 2021

Um modo de jogo por tempo limitado chamado Halloween Night no Mer Stadium também está sendo adicionado, que substituirá os Battle Itens de um jogador por Abóboras que podem ser usadas para arremessar no Pokémon do seu oponente. E junto com Greedent sendo adicionado, Holowears para Charizard, Wigglytuff, Zeraora e Lucario também estarão disponíveis.

Mesmo que todo esse conteúdo esteja sendo adicionado e várias partes dele estejam sendo oferecidas como recompensas gratuitas pela participação no evento, incluindo a Unite License do Greedent, a TiMi Studio alertou os jogadores que nem todos serão capazes de coletar tudo antes do final do evento.

Attention Trainers! Please note for the upcoming Halloween Festival in #PokemonUNITE, not all players will be able to obtain all rewards by the event's end. Please choose your rewards carefully! — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) October 19, 2021

Nenhum esclarecimento adicional foi adicionado, mas isso pode significar que os jogadores só serão capazes de ganhar um número selecionado de itens, ou há muitas recompensas disponíveis e exigirão muito tempo de jogo para serem coletadas. De qualquer forma, os desenvolvedores disseram aos fãs para “escolherem suas recompensas com cuidado”.

Você terá até 7 de novembro para ganhar o máximo de recompensas possível antes que o Halloween Festival termine e muitas dessas vantagens desapareçam noite adentro.

Atualização de 20 de outubro 4h20: Agora que o evento Halloween Festival está ativo, está claro que a TiMi estava se referindo às abóboras que os jogadores podem ganhar participando de batalhas, fazendo login diariamente e completando desafios.

Essas abóboras agem como uma moeda que pode ser trocada por um número limitado de itens, incluindo uma Unite License de Greedent e alguns itens de personalização. Há um número limitado de abóboras que você pode ganhar, então você pode simplesmente ignorar a opção do Greedent, já que você sempre pode desbloqueá-lo com a moeda normal do jogo após o evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de outubro.