TiMi Studio corrigirá problemas com Crustle em 29 de setembro. Os jogadores do Pokémon UNITE pedem ação imediata para erro no Extemespeed de Lucario

Pokémon UNITE lançou uma atualização massiva no início desta semana, trazendo o jogo para dispositivos móveis e adicionando novos conteúdos e alterações de balanceamento ao jogo. Desde então, os jogadores encontraram vários erros e falhas impactantes que atrapalharam a jogabilidade em ambas as versões do jogo.

Um desses problemas envolve o Defensor do tipo Inseto/Pedra, Crustle, e vê o Pokémon recebendo um aumento de poder cada vez que atinge “certas circunstâncias”.

We are planning to implement a fix for this issue in the update planned for Wednesday, 9/29.



Thank you again for your patience! https://t.co/Na2ri32a4l — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) September 24, 2021

De acordo com os jogadores, a circunstância é quando Crustle é eliminado. Depois de reaparecer, os jogadores do Crustle notaram que o Pokémon parece receber um aumento em atributo ou habilidade dada pelos Held Itens, junto com o tempo de recarga drasticamente reduzido para seu Unite Move, Rubble Rouser.

Isso não torna o Pokémon invencível de forma alguma, mas dá a ele uma vantagem distinta sobre todos os outros Pokémon no jogo e pode mudar partidas inteiras apenas por causa do fortalecimento não intencional.

A TiMi Studio, a desenvolvedora por trás do UNITE, já confirmou que está ciente do problema e está trabalhando em uma correção. Mas ele não será implementado até 29 de setembro, deixando os jogadores com mais alguns dias para lidar não apenas com a falha do Crustle, mas também com outros erros no jogo.

Pokemon Unite is competitively unplayable at this state, please fix the glitches asap or temporarily disable Lucario/Crustle please @PokemonUnite @poke_unite_jp 🙏 — T1 | Sejun (@pokemon_tcg) September 24, 2021

Por causa disso, muitos jogadores estão pedindo que Crustle, junto com Lucario, sejam banidos de partidas Ranqueadas devido a problemas contínuos com ambos os Pokémon. Para Lucario, existe um erro conhecido em que o Pokémon pode causar uma quantidade extrema de dano usando Extremespeed, às vezes até mesmo derrubando oponentes de vida cheia com um único golpe.

Ambos os Pokémon estão atualmente arruinando a experiência ranqueada para jogadores de todo o mundo, e se a TiMi não banir Crustle ou Lucario de serem selecionados ou fornecer uma solução mais rápida, este problema provavelmente fará com que muitos jogadores deixem o jogo por um longo período de tempo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de setembro.