Teaser de Pokémon Scarlet & Violet revela aos jogadores os novos Iniciais

A nona geração da franquia Pokémon deu às caras aos jogadores na forma dos novos Pokémon Scarlet & Violet que serão lançados ainda este ano, incluindo uma visão dos mais novos Pokémon que virão para a franquia.

O Pokémon Presents de 27 de fevereiro estreou um vídeo anunciando os novos jogos que chegarão no final de 2022. Os fãs deram uma primeira olhada nos novos Iniciais no final do teaser.

Imagem via The Pokémon Company

O Pokémon Grass Cat chamado Sprigatito parece ser o inicial do tipo Planta da geração. O monstrinho fofo é de uma cor verde clara com alguns elementos verdes mais escuros, como um tufo de pelo e uma marcação no rosto e nas orelhas. Tem grandes olhos vermelho-rosados ​​e uma grande cauda fofa. Ele tem a habilidade Overgrow, e é descrito como “O caprichoso Pokémon Grass Cat que busca atenção”.

Imagem via The Pokémon Company

Fuecoco, o Pokémon do tipo fogo, parece um pequeno dinossauro com um corpo principalmente vermelho, uma barriga e rosto brancos e detalhes amarelos por toda parte. O pequeno cabelo em cima de sua cabeça quase faz com que pareça uma maçã. A Pokémon Company descreve Fuecoco como o “Pokémon Fire Croc descontraído que faz as coisas em seu próprio ritmo”. Tem a habilidade Blaze.

Imagem via The Pokémon Company

Por fim, o Pokémon do tipo Água chamado Quaxly é um Pokémon pato fofo que possui a habilidade Torrent. Tem um corpo branco com pés azul-claros e um gorro azul que pode ser um chapéu de verdade, um tufo de cabelo ou talvez uma grande pena. Quaxly é descrito como o “Pokémon Patinho sério e organizado”.

Pokémon Scarlet & Violet serão lançados ainda este ano em 2022. Os fãs podem esperar que mais informações sobre o jogo cheguem mais perto do lançamento, e mais Pokémon serão reveladas no próximo Pokémon Presents, que provavelmente chegará em abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.