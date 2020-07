Tarefas e recompensas do Desafio semanal do GO Fest: batalha

O próximo conjunto de desafios semanais do Pokémon Go Fest 2020 está sendo lançado oficialmente. E desta vez, ele foi invadido pela Equipe GO Rocket e seus novos balões.

Na semana passada, os desafios foram focados em testar a habilidade de um jogador em capturar Pokémon e jogar Poké Bolas. Mas agora, mudou para o foco na batalha.

Para completar todas as tarefas da semana do Desafio de Batalha, os jogadores precisarão enfrentar Recrutas da Equipe GO Rocket, fortalecer seu time e purificar Pokémon Sombrosos que eles resgatarem do time maligno. E, assim como nos desafios da semana passada, se um milhão de jogadores de qualquer equipe concluir todos os desafios, todos os jogadores desse time desbloquearão um encontro raro adicional. Eles não precisam completar os desafios Elite, mas é um bom objetivo bônus.

Aqui estão todas as tarefas e recompensas da semana do Go Fest Desafio de Batalha.

Bônus de equipe

Instinto: Ferroseed

Sabedoria: Grimer de Alola

Valor: Marowak de Alola

Primeira Etapa

Fortalecer 1 Pokémon – 100 Poeira Estelar

Evoluir 1 Pokémon – 1 Doce Raro

Derrotar um Recruta da Equipe Rocket – 2x Hiperpoção

Recompensas: 100 PE, 5x Reviver e 5x Hiperpoção

Segunda Etapa

Purificar 2 Pokémon Sombrosos – 2x Máximo Reviver

Fortalecer seus Pokémon 2 vezes – 200 Poeira Estelar

Derrote 2 Recrutas da Equipe GO Rocket – 2x Poção Máxima

Recompensas: 3x Poção Máxima, Encontro com Hitmonlee e 3x Máximo Reviver.

Terceira Etapa

Fortalecer um Pokémon 3 vezes – 500 Poeira Estelar

Resgate três Pokémon Sombrosos – 3x Máximo Reviver

Derrote 3 Recrutas da Equipe Go Rocket – 3x Poção Máxima

Recompensas: 1 Doce Raro, Encontro com Absol, 1 Super-radar Rocket

Desafio Elite

Derrote 15 Recrutas da Equipe Go Rocket – 5x Superpoção

Derrote um Líder da Equipe Go Rocket 5 vezes – 5x Hiperpoção

Derrote o Chefe da Equipe Go Rocket (Giovanni) – 5x Poção Máxima

Recompensas: 500 PE, 500 Poeira Estelar e 5x Fruta Frambo

