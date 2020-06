Slowbro de Galar finalmente é revelado para Pokémon Sword & Shield

Depois de meses de espera, a Pokémon Company mostrou oficialmente aos treinadores como exatamente será o Slowbro de Galar em Pokémon Sword & Shield.

O Pokémon não é uma surpresa tão grande. No começo do ano, esperava-se que ele saísse com o DLC The Isle of Armor neste mês, quando o Slowpoke de Galar foi adicionado ao jogo como DLC gratuito. Mas os fãs ainda estavam há um tempo esperando para saber como ele seria.

Slowbro de Galar é um Pokémon dos tipos Venenoso e Psíquico. Ele tem a nova habilidade Quick Draw e um novo ataque chamado Side Arm Smash, que só ele pode aprender. Ele envenena o oponente e causa dano físico ou especial, o que for mais alto.

O Pokémon foi revelado na stream de hoje do DLC, que também confirmou que The Isle of Armor será lançado em 17 de junho. O DLC é um de dois que estarão incluídos no expansion pass de Pokémon Sword & Shield.

Não há, porém, nenhum sinal do Slowking de Galar, que deve ser lançado no segundo DLC, The Crown Tundra, ainda neste ano. Ainda precisamos esperar para ver como esse Pokémon vai ser.

A data de lançamento de The Crown Tundra ainda não está certa. The Isle of Armor já fica disponível em pouco mais de duas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 02 de junho.