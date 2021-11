Será possível conseguir Jirachi e Mew em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl através de arquivos antigos

Os jogadores que comprarem Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl terão acesso a vários lendários no jogo, incluindo Jirachi e Mew.

Um trailer divulgado hoje apresentou o Ramanas Park, local dentro do jogo onde os jogadores podem encontrar Pokémon lendários de jogos anteriores. A maioria dos lendários poderão ser acessados inserindo itens chamados de “slates” em certos locais e arenas para habilitar batalhas. Cada versão do jogo terá acesso a lendários diferentes: em Brilliant Diamond, você poderá encontrar Ho-Oh, Raikou, Entei e Suicune, enquanto em Shining Pearl será possível encontrar Lugia, Articuno, Zapdos e Moltres.

Além dos Pokémon encontrados em cada versão, outros Pokémon estarão disponíveis com base nos arquivos de jogos anteriores da série Pokémon que os jogadores tiverem em seus Nintendo Switch. Se você tiver arquivos de Pokémon Sword ou Shield salvos, você poderá encontrar Jirachi. Se tiver arquivos de Pokémon Let’s Go, Pikachu! ou Let’s Go, Eevee!, poderá encontrar Mew. Presume-se que jogadores com arquivos das duas linhas de jogos terão acesso aos dois Pokémon lendários.

O Ramanas Park será adicionado com a atualização v1.1 do jogo, que será feita antes do lançamento, em 11 de novembro, e já estará disponível para baixar no lançamento. A área é uma ferramenta “pós-jogo”: a descrição do trailer explica que será necessário entrar no Sinnoh Hall of Fame e encontrar slates pela região para poder encontrar os Pokémon. Outras novidades da atualização v1.1 incluem uma expansão das funcionalidades de comunicação em Grand Underground e Contests e a possibilidade de receber itens por Mystery Gift.

Pokemon Brilliant Diamond e Shining Pearl serão lançados em 19 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 10 de novembro.