Samsung disponibiliza itens de vestuário tie-dye exclusivos para Pokémon Go nos EUA

A recompensa faz parte da promoção Summer of Galaxy e, a princípio, não foi disponibilizada no Brasil.

Hoje os jogadores estadunidenses de Pokémon Go receberam um presente da Samsung. Uma coleção de itens de vestuário tie-dye para o avatar do jogo está disponível para usuários Samsung nos EUA, como parte da promoção Summer of Galaxy.

Se tiver uma conta da Samsung e estiver nos EUA, você pode receber a recompensa através do site oficial da empresa: um boné e uma camiseta tie-dye especiais no jogo. Não se sabe ainda se os itens serão disponibilizados fora dos EUA, particularmente no Brasil.

Essa técnica se popularizou em meados da década de 1960 nos EUA. As roupas coloridas eram, principalmente, associadas a grupos hippies, mas ultimamente ganharam força entre usuários do Tik Tok.

O processo de tie-dye normalmente consiste em dobrar e enrolar uma peça de roupa, como uma camiseta, prender com um elástico e aplicar a tinta. A tendência atual do Tik Tok é usar alvejante para criar os padrões icônicos do tie-dye.

A promoção Summer of Galaxy da Samsung terá recompensas semanais para os clientes, até agora apenas dos EUA. Pokémon Go é o primeiro aplicativo a ganhar as recompensas da promoção. Nas próximas semanas, Fortnite, Forza Street e a Netflix também devem ganhar as suas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 13 de julho.