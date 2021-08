Roupa com o tema de Growlithe de Hisui revelada como um Mystery Gift para Pokémon Legends: Arceus

As Formas de Hisui de Pokémon estão chegando ao Pokémon Legends: Arceus, mostrando como certos Pokémon se pareciam e se comportavam nos primeiros dias da região de Sinnoh, antes mesmo de ser conhecida como Sinnoh. E uma dessas Formas de Hisui está inspirando uma roupa que estará disponível para os jogadores comemorarem o lançamento da nova aventura.

De 28 de janeiro a 9 de maio de 2022, todos os jogadores de Pokémon Legends: Arceus serão elegíveis para obter uma roupa inspirada no recém-revelado Hisuian Growlithe. A roupa coloca os personagens dos jogadores em roupas de estilo tradicional com os esquemas de cores e temáticas desta nova forma de Pokémon Cachorro.

Imagem da Pokémon Company

Como outros títulos Pokémon, esta roupa pode ser obtida por meio do recurso Mystery Gift do jogo, que é um recurso on-line neste jogo para um jogador. Não se sabe se essa é a extensão dos recursos online que o título terá, embora isso sugira que outros Mystery Gifts podem ser dados no futuro. O site oficial de Pokémon Legends: Arceus toma nota de que os jogadores terão de jogar cerca de duas horas do jogo antes de desbloquear o recurso de Mystery Gift e diz que não requer o Nintendo Switch Online.

Growlithe de Hisui foi apenas uma das novas formas de Hisui reveladas no Pokémon Presents de hoje. Em Hisui, Growlithe é um Pokémon do tipo Fogo e Pedra e ostenta uma juba de aparência fofa, mas dura como uma rocha, mas mantém seu status de Pokémon leal e um ótimo companheiro para atravessar a inexplorada região de Hisui. Braviary foi revelado como outra Forma de Hisui, bem como novas evoluções para Stantler e Basculin conhecidas como Wyrdeer e Basculegion.

Pokémon Legends: Arceus estará disponível no Nintendo Switch em 28 de janeiro. As roupas com o tema de Growlithe de Hisui para os personagens dos jogadores poderão ser obtidas via Mystery Gift do dia do lançamento até 9 de maio de 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 18 de agosto.