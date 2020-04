Rotação de maio de Reides de Pokémon Sword & Shield

A rotação de maio das Dens de Max Raid Battles de Pokémon Sword & Shield já está no ar. São alguns Pokémon Pseudo-Lendários e várias formas de Rotom.

As mudanças foram ao ar hoje, 28 de abril, e ficam até maio, quando entram outras mudanças. Desta vez, nenhum Pokémon Gigantamax está no meio.

Com a alteração, Copperajah, Charizard, Garbodor e Duraladon e suas linhas evolutivas saem das dens de evento. Isso segue a tendência da Game Freak de retirar as versões exclusivas de rotações especiais, exceto as formas de Rotom, que você pode conseguir em qualquer um dos dois jogos.

Será possível encontrar Tyranitar, Excadrill, Whimsicott, Dragapult e Togekiss, ou uma de suas linhas evolutivas, em cada reide de den de evento. A linha evolutiva de Tyranitar costuma ser exclusiva do Sword, então esse é o momento de quem tem o Shield aproveitar para capturá-lo.

A única diferença entre as versões é nas formas de Rotom disponíveis nas reides, já que quem estiver no Sword encontra Rotom Heat e quem estiver no Shield encontra Rotom Wash. Todas as formas de Rotom podem ser obtidas nos dois títulos, simplesmente viajando até Wyndon e conversando com o NPC perto do estádio.

Já que nesta rotação não há Pokémon Gigantamax, é bem provável que haja ao menos um evento separado além da rotação de maio para permitir encontrar alguns dos Pokémon especiais.

A rotação de maio para as Max Raid Battles vai de 28 de abril até meados de maio, então prepare-se para as mudanças.

