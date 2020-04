Rotação de formatos de Pokémon TCG em 2021 inclui União de Aliados e mais

Diga adeus a tudo que você achava que sabia sobre Pokémon Trading Card Game, o jogo de cartas colecionáveis de Pokémon. A Pokémon Company apresentou hoje a nova rotação de formatos, que vai funcionar a partir da temporada de 2021.

Como aconteceu em anos anteriores, algumas coleções saem da rotação para manter a competição saudável do TCG. Cartas de coleções mais antigas não ficam mais disponíveis no formato competitivo.

A partir de 28 de agosto, a rotação muda em relação à do ano passado e passa a permitir apenas cartas lançadas a partir de União de Aliados em eventos competitivos. Isso significa que, a partir de 2022, Sol e Lua sai de vez do competitivo, e as cartas de Aliados também.

O competitivo 2021 terá as seguintes expansões:

Sol e Lua — União de Aliados e todas as expansões lançadas depois disso.

Cartas promocionais Estrela Negra a partir do código SM158 e a partir do código SWSH001.

Também são permitidas cartas dos seguintes produtos: Destinos Ocultos (exceto cartas Brilhantes que não sejam Lycanroc-GX SV67/SV94) Pokémon TCG: Detetive Pikachu Cartas das coleções do McDonald’s serão permitidas no Padrão, desde que seu funcionamento seja idêntico à de cartas que são permitidas no Padrão. Novas expansões passam a ser permitidas duas semanas depois do lançamento.



O formato expandido, porém, não sofrerá mudanças para 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 27 de abril.