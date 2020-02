Revelado o novo conjunto de Pokémon TCG no Japão, Rebellious Clash

A próxima grande expansão de Pokémon TCG do Japão, Rebellious Clash, foi revelada e segue o lançamento dos VMAX, que aumenta há algumas semanas.

É o terceiro conjunto da coleção Pokémon Sword & Shield e apresenta um monte de novas cartas Pokemon, incluindo Toxtricity VMAX e Dragapult VMAX, que certamente serão competitivas quando chegarem ao oeste.

Ao que parece, o novo conjunto de expansão está se concentrando mais em Pokémon do tipo Psíquico e Elétrico desta vez. O Japão também está recebendo alguns novos baralhos de iniciantes com as primeiros cartas Grimmsnarl e Charizard VMAX, por isso há muito o que se animar.

O pessoal do Serebii já montou uma lista de todas as cartas colecionáveis ​​conhecidas até agora, que devem ser lançadas em 6 de março. No entanto, para as pessoas do Ocidente, não veremos nenhuma dessas cartas por algum tempo.

Como na maioria dos lançamentos ocidentais, os novos conjuntos nos EUA e na UE geralmente são uma mistura de cartas de vários lançamentos do calendário japonês, portanto, nosso conjunto de expansão pode ser uma mistura de VMAX Rising e Rebellious Clash.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.