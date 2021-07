Quando começa a segunda temporada ranqueada de Pokémon UNITE?

As ranqueadas de Pokémon UNITE já estão no ar desde o primeiro dia, e os jogadores já estão se dedicando para serem os melhores treinadores do novo MOBA.

Por ser um jogo que acabou de lançar, Pokémon UNITE está em sua primeira temporada ranqueada, então você pode ganhar seus Performance Points e começar a subir até o Master Rank. Como ainda é a primeira temporada, alguns jogadores já estão se preocupando com a segunda temporada ranqueada. Mas Pokémon UNITE ainda é muito novo, então alguns dos detalhes mais específicos de modos como as ranqueadas ainda não estão disponíveis.

Isso significa que ainda não há uma data para o fim da primeira temporada ranqueada nem uma data de início para uma possível segunda temporada ranqueada. Tudo que temos até agora em termos de datas para o conteúdo de temporadas de Pokémon UNITE é a data em que o Passe de Batalha atual termina.

A primeira temporada do Passe de Batalha termina em 21 de setembro, que se alinha perfeitamente com a previsão atual da TiMi Studio e da The Pokémon Company para o lançamento da versão mobile de Pokémon UNITE.

Se a versão mobile for mesmo lançada em 21 de setembro, a TiMi deve estender a duração da primeira temporada ranqueada para englobar esses novos jogadores ou começar logo a segunda temporada assim que a nova plataforma tiver acesso ao jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de julho.