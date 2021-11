Qual inicial você deve escolher no Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl?

Como todos os jogos de Pokémon anteriores, os novos Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl permitirão aos jogadores escolher um dos três Pokémon iniciais diferentes para embarcar em sua aventura.

Embora ainda não esteja claro como as estatísticas e conjuntos de habilidades de cada inicial serão ajustados para esta nova geração, existem vários fatores que podemos usar para determinar qual deles é o melhor para escolher em Brilliant Diamond e Shining Pearl.

Quem são os primeiros Pokémon de Brilliant Diamond & Shining Pearl?

Os Pokémon iniciais de Brilliant Diamond e Shining Pearl são o Chimchar do tipo Fogo, o Piplup do tipo Água e o Turtwig do tipo Planta. Estes são os mesmos Pokémon iniciais que existiam em Diamond e Pearl, o que significa que se você tiver um inicial favorito desses jogos, poderá selecioná-lo nos remakes.

Habilidades e tipos

Em Diamond & Pearl, cada um dos Pokémon iniciais tem uma habilidade que aprimora um tipo de movimento quando seu HP está em 30 por cento ou menos. Chimchar tem Blaze, que aumenta o dano de golpes do tipo Fogo em um multiplicador de 1,5 quando atinge aquele limite de HP. Piplup tem Torrent, que aumenta o dano de golpes do tipo Água em um multiplicador de 1,5 sob as mesmas condições. Finalmente, Turtwig tem Overgrow, que aumenta o dano de movimentos do tipo Planta em um multiplicador de 1,5 quando seu HP cai.

Embora ainda não esteja claro qual Pokémon será incluído no Pokédex de Brilliant Diamond & Shining Pearl, os Diamond & Pearl originais tinham uma falta surpreendente de Pokémon do tipo Fogo. Além de Chimchar e suas evoluções, a geração quatro não apresentou muitos tipos fogo na natureza. Como resultado, Chimchar tem uma vantagem com sua habilidade de aprender movimentos do tipo Fogo. Piplup e Turtwig também podem aprender movimentos úteis, mas há muito mais Pokémon do tipo Água e Planta na Pokedex de Sinnoh que são capazes de fortalecer as fraquezas em uma equipe coordenada.

Em termos de evoluções, todos os três Pokémon ganham um tipo adicional quando evoluem. A evolução final de Turtwig, Torterra, torna-se um tipo Planta e Terrestre; Empoleon, a evolução final do Piplup, é do tipo Água e Aço; e Infernape, a evolução final de Chimchar, é do tipo Fogo e Lutador, como Blaziken na terceira geração. Chimchar ganha seu tipo Lutador quando evolui para Monferno, a evolução intermediária.

Estatísticas e funções

Ainda não está claro se as estatísticas e os conjuntos de movimentos dos iniciais foram ajustados. Mas como seu tipo não mudou, é provável que eles cumpram papéis semelhantes na batalha aos que tinham nos dias originais de Diamond & Pearl.

Torterra e Empoleon são tanques. Eles têm alto HP e Defesa ou Defesa Especial, respectivamente. Embora nenhum desses Pokémon cause uma quantidade extremamente alta de dano ou se mova muito rápido, eles são ótimos para resistir golpes em uma batalha. Por exemplo, infligir um efeito negativo de dano no Pokémon inimigo e depois usar movimentos de proteção ou aumento de estatísticas é uma estratégia comum para tanques. Isso não os torna menos divertidos de jogar do que atacantes puros, eles simplesmente funcionam melhor com uma estratégia diferente.

Infernape, por outro lado, é um atacante forte e rápido. Se você estiver familiarizado com o Cinderace do Pokémon Sword & Shield, você conhecerá o tipo. Infernape equilibra razoavelmente as estatísticas de Ataque e Ataque Especial, o que significa que os jogadores podem torná-lo um atacante físico ou especial com pouca diferença em seus danos. Muitos jogadores criticaram originalmente Infernape por ser muito semelhante em tipo e estratégia a Blaziken, a evolução final do Torchic na terceira geração, mas desde então ele conquistou seu próprio nicho no jogo competitivo.

Eficácia de Ginásio e Elite Four

Brilliant Diamond & Shining Pearl seguem a mesma estrutura de ginásio de seus predecessores, então é possível observar a eficácia de cada Pokémon com base em quão poderosos eles são contra as instalações temáticas dos jogos.

Os primeiros três ginásios em Diamond & Pearl são do tipo Pedra, do tipo Planta e do tipo Lutador. Piplup e Turtwig têm uma clara vantagem no primeiro ginásio graças às vantagens de tipo, mas Chimchar assume a liderança no segundo ginásio. Nenhum dos três iniciais tem uma vantagem clara no terceiro Ginásio, mas a esta altura, os jogadores geralmente podem pegar Pokémon adicionais suficientes para completar sua equipe e contornar qualquer fraqueza. (Pegar um tipo Voador como Starly no início pode ajudar com o Ginásio do tipo Lutador.)

A Elite Four é uma situação diferente. Eles são especializados nos tipos Inseto, Terrestre, Fogo e Psíquico, respectivamente. Nenhum Pokémon inicial pode eliminar todas as suas equipes sem suar a camisa, mas eles têm vantagens aqui e ali. Infernape pode eliminar os tipos Inseto de Aaron e pelo menos tem uma resistência aos tipos de fogo de Flint. Empoleon é ótimo contra os mesmos tipos de fogo, bem como contra os de tipo terrestre de Bertha. Torterra pode eliminar os tipos fogo de Flint com movimentos do tipo Terrestre como Earthquake (embora você deva estar ciente de sua fraqueza ao tipo Fogo) e também é bom contra os de tipo Terra.

Se você quiser um jogo mais fácil, Turtwig é provavelmente o caminho a percorrer. Tem um tipo de vantagem no primeiro Ginásio e uma resistência no segundo Ginásio, permitindo-lhe formar a sua equipa da forma que quiser sem ter que se preocupar com grandes desvantagens no início. Piplup e Chimchar se tornam mais poderosos posteriormente, mas você terá que esperar que seus tipos extras entrem em jogo antes de ter uma ampla gama de movimentos e estratégias.

Em última análise, todas as três opções iniciais são viáveis, desde que você construa uma boa equipe em torno delas. Se você estiver interessado em jogar competitivamente, provavelmente desejará dar uma olhada mais de perto nas estatísticas e EVs / IVs de cada Pokémon no jogo e fazer uma escolha informada com base na composição planejada de sua equipe, mas se estiver apenas procurando um aventura divertida, não pode dar errado com nenhum deles.

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl foram lançados em 19 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 15 de novembro.