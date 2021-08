Qual é o tamanho do arquivo de Pokémon Legends: Arceus?

Só pela dimensão que Pokémon Legends: Arceus parece ter, você pode estar se perguntando quanto espaço o jogo vai ocupar no Nintendo Switch.

O pequeno armazenamento inicial do Switch — 32 GB, parte dos quais já estão ocupados pelo sistema operacional do console — pode ser expandido com cartões microSD. Mas é um custo adicional com o qual nem todos que têm um Switch querem ou podem arcar.

Com o lançamento de Pokémon Legends: Arceus em breve, talvez você queira saber quanto espaço ocupa a cópia digital do jogo, para saber se precisa comprar um microSD para se aventurar na região de Hisui.

Quanto espaço Pokémon Legends: Arceus vai ocupar?

O jogo vai ocupar 13 GB de armazenamento, segundo a eShop do Switch. Caso você não tenha muitos outros jogos baixados no Switch, ainda cabe no armazenamento interno do console e não será preciso comprar um cartão microSD. Msa aqueles que jogarem jogos maiores como Apex Legends podem precisar investir em um microSD maior se pretendem comprar o jogo em versão digital.

Também vale lembrar que, segundo o Centro LEAKS, o desenvolvimento do jogo já foi finalizado, exceto, é claro, pelas possíveis atualizações de primeiro dia que sempre surgem. Isso provavelmente significa que a Game Freak quase concluiu o jogo e só resta refiná-lo nos próximos meses até o lançamento. A transmissão Pokémon Presents, no entanto, não especificou se o desenvolvimento já estava finalizado.

Outras informações da página do jogo incluem a descrição de que ele está disponível para até dois jogadores. Não se sabe muito sobre os aspectos multijogador de Pokémon Legends: Arceus nem que forma eles terão. Pode ser que só haja a possibilidade de trocar e até batalhar com outro jogador, mas os fãs sonham com aventuras em mundo aberto com outros treinadores.

Pokémon Legends: Arceus será lançado em 28 de janeiro de 2022.

