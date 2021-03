Primeiras impressões de Pokémon Unite após novo beta são positivas

Fora alguns problemas de desempenho, as pessoas parecem estar gostando do jogo.

Um novo beta de Pokémon Unite está no ar no Canadá e, após passar um tempo com o jogo, a resposta dos jogadores tem sido, em maioria, positiva.

Unite é um MOBA gratuito para começar que será lançado para dispositivos móveis e Nintendo Switch. Até agora, nno entanto, só vimos atualizações breves dos desenvolvedores da TiMi Studios e da Pokémon Company.

Esse beta é a primeira vez em que o jogo fica disponível para teste em larga escala, com exceção de outros betas que aconteceram apenas na China. E, apesar de ter sido anunciado há mais de nove meses com uma onda imensa de negatividade vinda da comunidade de Pokémon, ainda não se sabe muito mais sobre o jogo, fora o pouco que vazou desses testes.

Mas, quando os jogadores finalmente puderam baixar e jogar o jogo, a resposta negativa inicial sumiu e a falta de informações não importou. A maior parte das primeiras impressões do jogo em si foi bem positiva.

Alright apparently I can't stream the Pokemon Unite Beta which is a bummer, because as far as a pokemon MOBA goes, this game is stupidly fun. — Bengineering (@BengineeringTV) March 2, 2021

No curto espaço de tempo desde que o jogo foi disponibilizado, os jogadores se mostraram impressionados com as mecânicas elegantes e viciantes. A maior parte dos usuários que conseguiram o acesso antecipado já jogou várias partidas e curtiu o tempo que passou no jogo.

Day0 Beta thoughts: Pokemon unite (moba) feels really fun, ultimates are awesome. Load time on my phone isn't great but very cool experience so far. — Ainslie Wyllie (@maplestreetlol) March 1, 2021

Entre as reclamações mais comuns, estão alguns erros de desempenho, especialmente quanto ao tempo de carregamento. Esses problemas de desempenho podem, no entanto, estar acontecendo simplesmente pelo fato de o jogo ainda estar em fase beta e rodando pela primeira vez fora da China, assim como podem ter sido causados pelos próprios dispositivos dos usuários.

Segundo os requisitos originais do beta, é preciso ter ao menos 3 GB de RAM e ter a versão 5.0 do Android ou superior, mas a Pokémon Company frisou que Unite poderia ter problemas ou travar em “certos dispositivos, mesmo que tenham versões compatíveis do sistema”.

Não saberemos com certeza até o jogo ser lançado na íntegra, mas parece que a maior parte dos jogadores do beta aproveitou o tempo em Unite e saiu com impressão positiva.

Até o momento, o beta só está disponível para so jogadores do Canadá e não se sabe quando ou se outras regiões terão a chance de Unite, nem quando ele ficará disponível para testes em iOS ou Nintendo Switch. Por enquanto, se você não tiver um dispositivo Android nem morar no Canadá, não será possível testar Unite.

Também parece que não vamos ver muito sobre esse beta, já que é proibido pelos Termos de Uso do Serviço divulgar fotos e vídeos do jogo nessa forma.

Todas as imagens e vídeos capturados ficam instantaneamente marcados com o seu ID de usuário do jogo, então compartilhar fará com que a sua conta seja banida do jogo. Mas alguns jogadores ainda assim compartilharam novidades no YouTube e em outras redes sociais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 01 de março.