Posso participar da Pokémon Virtual Fest sem estar no Japão?

A Pokémon Company anunciou hoje uma experiência visual de parque de diversões temático de Pokémon. A Pokémon Virtual Fest acontece de 12 a 31 de agosto através do app Cluster.

O evento online será organizado como se fosse apenas no Japão. Isso não significa, porém, que os treinadores de outros países não podem participar do evento. O app no qual acontece a Pokémon Virtual Fest está disponível fora do Japão.

Captura de tela via Cluster

O evento será completamente em japonês, então, se não entender o idioma, você não vai conseguir aproveitar muito. Muitas das atrações só serão desbloqueadas resolvendo quebra-cabeças e códigos, que provavelmente exigem conhecimento de japonês, no jogo Missões.

O Palco do Evento é onde as batalhas de Sword e Shield serão transmitidas, além de outros eventos. A Área de Atrações terá diferentes atrações para você curtir, como a Roda Gigantamax e o Trem Weezing de Galar. As atrações não devem ser afetadas pela falta de fluência no idioma, mas todo o resto que acontecer no Palco do Evento será afetado.

Você vai poder tirar fotos na área da praia e comprar vários itens, como opções de personalização do seu avatar, na área da Loja. O parque também tem alguns minijogos, incluindo o tiro ao alvo de Inteleon e o arremesso de argolas de Dugtrio.

Se seu acesso de fora do Japão for bloqueado quando o parque for aberto, você pode usar um serviço de VPN, que altera a localização da sua conexão e garante acesso a conteúdos bloqueados por localização.

O evento ficará disponível no app Cluster, somente em japonês. Ele é compatível com dispositivos Android e iOS, PC e Mac, além de VR. O app não exige muito em termos de hardware, mas preste atenção ao espaço necessário na memória.

Confira os requisitos mínimos do sistema:

Windows

CPU: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350 ou superior

Memória RAM: 8GB ou mais

Placa de Vídeo: Intel HD Graphics 540 ou superior

Espaço de Armazenamento livre: Mínimo de 2GB

Mac

MacBook Pro 13″ modelo 2016 ou superior

CPU: Intel Core i5 ou superior

Memória RAM: 8GB ou mais

Placa de Vídeo: Intel HD Graphics 540 ou superior

Espaço de Armazenamento livre: Mínimo de 2GB

VR version

CPU: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350 ou superior

Memória: 8GB ou mais

Placa de Vídeo: NVIDIA GTX 970 / AMD R9 290 ou superior

Espaço de Armazenamento livre: Mínimo de 2GB

SteamVR instalado

Smartphone version

iOS: iPhone 8 ou superior. Pode não funcionar dependendo da quantidade de memória consumida pelo evento ou mundo.

Android: Google Pixel ou superior

