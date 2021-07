Pokémon UNITE tem Pokémon brilhantes?

Pokémon UNITE finalmente chegou, então os jogadores agora podem levar alguns dos Pokémon mais queridos da franquia para o novo cenário de MOBA.

Com seu lançamento para Switch, Pokémon UNITE tem um total de 20 Pokémon jogáveis, incluindo favoritos dos fãs, como Charizard, Pikachu, Venusaur, Snorlax, entre outros. Além do elenco atual, o jogo oferece várias opções de personalização para o avatar do jogador e para os Pokémon que você leva na batalha.

Fãs antigos de Pokémon podem estar se perguntando como as espécies funcionam no jogo e se você pode conseguir um Pokémon brilhante, como na maior parte dos jogos da franquia.

Posso conseguir Pokémon brilhantes em Pokémon UNITE?

Captura de tela via The Pokémon Company

No momento, não há espécies brilhantes no jogo e provavelmente elas não existirão nunca da mesma forma que em outros jogos, já que não há sistema de captura.

Isso não significa que você nunca vá ver uma espécie de cor diferente no jogo. Com a ambiciosa loja de visuais do jogo e os planos de oferecer muito mais visuais no futuro, é possível que alguns deles sejam as versões brilhantes, mas nada do tipo foi confirmado até o momento.

No momento, se você quiser jogar Pokémon UNITE, vai precisar se contentar com os Pokémon e visuais oferecidos pelo jogo. Mas, com mais espécies a serem lançadas no futuro, ainda haverá uma boa variedade no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 21 de julho.