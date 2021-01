Pokémon Unite tem jogabilidade vazada e revela mais Pokémon jogáveis ​​e conteúdo

Depois que um conjunto de imagens vazou na noite passada e mostrou o que parecia ser vários novos Pokémon e as primeiras skins que supostamente estarão disponíveis no Pokémon Unite, novo conteúdo da jogabilidade também apareceu online.

Esta jogabilidade é mais do que provável a partir do segundo teste beta relatado que a Tencent e os desenvolvedores TiMi Studios estão executando na China agora.

A pessoa que está jogando mostra o que parece ser o jogo desde o momento em que você entra em uma partida até o final da partida, cerca de 14 minutos no total. Isso inclui tirar um tempo para mostrar algumas das skins que supostamente estarão disponíveis para alguns dos Pokémon, incluindo o Machamp havaiano e um Charizard usando um gorro e um lenço.

Com base nas imagens, também parece que os jogadores serão capazes de personalizar um treinador que atuará como seu avatar nos menus e em outras partes do jogo. Não conseguimos ver muito desse recurso, mas cada jogador tem um durante a tela de carregamento.

Screengrab via dang pham

Vários Pokémon, como Absol, Slowbro, Gossifleur e Gardevoir, foram escolhidos na batalha. Nenhum deles havia sido confirmado para o jogo.

A maioria dos Pokémon que podem evoluir começam em suas formas de primeiro estágio para jogar na mecânica de evolução, como Gardevoir começando como um Ralts. Outros, como Lucario, não fazem isso, embora evolua de Riolu.

Screengrab via dang pham

Durante a partida, o jogador usou Charmander e começou correndo pelo mapa, lutando contra Pokémon selvagens ao redor do mapa. Vários Pokémon que não foram mostrados no originalmente apareceram no mapa, incluindo Audino, Drednaw e Vespiquen.

Screengrab via dang pham

O time do jogador que capturou a filmagem rapidamente assumiu a liderança, alcançando suas evoluções finais e acampando na base do time inimigo até conseguir garantir a vitória. A tela final mostrava a pontuação de cada equipe e todos os jogadores ao lado de seu Pokémon de escolha.

No final do vídeo, você pode ver que já existe alguma forma de sistema de progressão para os jogadores desbloquearem novos Pokémon e outras recompensas à medida que continuam jogando. Um novo personagem com aparência de Professor também aparecia para explicar coisas ao jogador de vez em quando.

Nenhuma dessas informações foi confirmada ainda pela The Pokémon Company, Game Freak, Tencent ou pelo desenvolvedora do jogo, TiMi Studios, mas você pode assistir o vídeo no YouTube.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de janeiro.