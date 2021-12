Pokémon UNITE adicionará Dragonite e itens festivos durante o novo evento de natal em 15 de dezembro

O evento de natal do Pokémon UNITE foi oficialmente anunciado e com ele vem outro novo Pokémon jogável, Holowear natalino, e muito conteúdo para levar os jogadores até o final de 2021.

O evento de natal, que está marcado para começar em 15 de dezembro, trará Dragonite para o jogo como o próximo personagem jogável.

O tipo Dragão nativo de Kanto foi originalmente descoberto em uma mineração de dados recente, que também aponta para o Pokémon ser outro All-Rounder, após a adição de Tsareena em 9 de dezembro. Provavelmente aprenderemos mais sobre o Pokémon mais recente pouco antes do evento realmente ser lançado.

Junto com o novo Pokémon, a TiMi Studio também está adicionando Holowear festivos e Trajes de jogador para combinar com a ocasião. Isso inclui um Holowear Premium com o tema do Papai Noel para Pikachu, que adiciona novos efeitos à maioria de seus movimentos, incluindo o Unite Move tornando-se uma estrela e lançando presentes.

Crustle também está recebendo um Holowear bem natalino, enquanto outros como Cramorant, Snorlax e Mr. Mime estão recebendo novos trajes baseados em chefs de culinária. Roupas de estilo de Papai Noel e Natal para avatares de jogadores também estarão disponíveis, enquanto outros Pokémon como Charizard, Blastoise e até mesmo Dragonite receberão Holowear básicos de chapéu de Papai Noel também.

Embora o mapa principal do UNITE continue a ser o Remoat Stadium, a arena está passando por uma reformulação festiva que apresenta designs de floco de neve, gelo cobrindo grande parte das áreas fora das rotas e até esculturas de gelo perto do centro do mapa. Alguns dos Pokémon selvagens também foram trocados, com Aipom sendo substituído por Panpour, Tauros tomando o lugar de Bouffalant, e Combee e Vespiquin dando lugar para Cubchoo e Beartic.

O novo conteúdo final que foi confirmado através do trailer é um mapa reformulado de Shivre City que agora apresenta Delibird e Articuno, mas não se surpreenda se Zapdos for substituído por Articuno no Remoat Stadium também durante o evento. Embora também haja um modo de jogo que parece envolver bolas de neve e bonecos de neve, o menu principal também receberá uma aparência de inverno semelhante ao que aconteceu durante o evento de Halloween em outubro.

Você pode esperar ouvir mais sobre o evento do UNITE em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 08 de dezembro.