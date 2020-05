Pokémon Sword & Shield têm 21 novos movimentos vazados

Os mineradores de dados estão fazendo seu trabalho habitual, analisando a mais recente atualização do Pokémon HOME e encontrando novas informações que ainda não foram compartilhadas publicamente.

E na Atualização 1.1.0 para o aplicativo de armazenamento e transferência, 21 novos movimetnos foram descobertos em alguns arquivos não utilizados que não apareceram no HOME ou no Sword & Shield.

Todos os movimentos, com exceção de um, são completamente novos, com o único nome recorrente sendo Jungle Healing, o ataque característico do mais novo Pokémon Mítico Zarude, que ainda não foi lançado. Cada um dos outros ataques possuem nomes completamente únicos que nunca foram vistos em um jogo Pokémon antes.

E embora nem todas as mudanças tenham sido vistas antes, existem alguns ataques que podemos tentar adivinhar com o contexto de seus nomes quando pensamos no conteúdo do Expansion Pass.

Aqui estão todos os movimentos incluídos no “vazamento”:

Expanding Force

Steel Roller

Scale Shot

Meteor Beam

Shell Side Arm

Misty Explosion

Grassy Glide

Rising Voltage

Terrain Pulse

Skitter Smack

Burning Jealousy

Lash Out

Poltergeist

Corrosive Gas

Coaching

Flip Turn

Triple Axel

Dual Wingbeat

Scorching Sands

Jungle Healing

Wicked Blow

Surging Strikes

Fora da Jungle Healing, Surging Strikes parece muito com algo que uma das diferentes formas de Urshifu usaria. Especificamente, a forma Rapid Strike Style do tipo Água/Lutador, que é conhecida por usar “movimentos fluídos na batalha para aparar suavemente os movimentos de um oponente e depois sobrecarregar o oponente com uma enxurrada de ataques rápidos”.

Se esse for realmente o caso, então outro desses ataques, provavelmente o Wicked Blow, será o movimento de assinatura da forma Dark Strike Style de tipo Noturno/Lutador. Isso e Coaching parecem algo que Kubfu pode aprender, já que tem como tema crescimento e potencial.

Quanto aos outros 17 ataques, alguns deles parecem movimentos especiais para Pokémon que ainda não conhecemos. Parece que pelo menos alguns podem lidar com definição de terreno, e podem nos dar novos tipos enquanto cobrirem o campo de batalha.

O que mais podemos tentar adivinhar é o Shell Side Arm, que parece ser um novo movimento especial do tipo Água usado por Pokémon com conchas, como Slowbro e Slowking. As formas galarianas das evoluções do Slowpoke ainda não foram totalmente reveladas, então isso poderia girar em torno delas de alguma forma, apesar das mudanças de tipo.

A primeira parte do passe de expansão Pokémon Sword and Shield, The Isle of Armour, deve ser lançada antes do final de junho, portanto, todas as perguntas devem ser respondidas até então.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de maio.