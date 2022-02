Pokémon Scarlet & Violet terão conectividade com Pokémon HOME para trazer Pokémon de outras regiões

A Game Freak revelou Pokémon Scarlet & Violet como os próximos jogos da série principal da franquia Pokémon, que devem ser lançados ainda este ano.

Se a ideia de viajar por uma nova região e um mundo completamente aberto não foi suficiente para despertar a empolgação dos fãs, o jogo também contará com compatibilidade com o Pokémon HOME para trazer Pokémon de outras regiões para o passeio.

Esta não é uma prática nova na franquia. Pokémon Sword & Shield, Let’s Go, Pikachu! , e Let’s Go, Eevee! já tem compatibilidade com o HOME, com uma atualização futura definida para adicioná-lo ao Brilliant Diamond & Shining Pearl, junto com Pokémon Legends: Arceus. No entanto, o que torna esse detalhe grande para Scarlet & Violet é uma captura de tela mostrando Zoroark de Hisui nos jogos.

Isso significa que Scarlet & Violet podem ser os primeiros títulos a apresentar Pokémon introduzidos pela primeira vez em Legends: Arceus, como as variantes de Hisui de Typhlosion, Samurott e Decidueye, já que é improvável que sejam adicionados ao BDSP ou Sword & Shield.

Apesar dessa notícia, a The Pokémon Company incluiu uma pequena nota sobre o recurso, lembrando aos jogadores que cada jogo com compatibilidade ao HOME “pode receber apenas Pokémon que podem ser obtidos naquele jogo em particular”. Além disso, os jogadores provavelmente não saberão quais Pokémon são compatíveis com Scarlet & Violet até o lançamento dos jogos em novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.