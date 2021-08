Pokémon que queremos ver adicionados como personagens jogáveis ​​em Pokémon UNITE

O mundo dos títulos derivados de Pokémon ainda está crescendo e, desta vez, ele tomou um caminho diferente de explorar masmorras e vestir uma roupa de Ranger. Pokémon UNITE, a primeira versão da série em um MOBA, reúne muitos dos 898 Pokémon de uma nova maneira, renunciando às tradicionais batalhas de treinador para batalhas de equipes cinco contra cinco centradas em gols.

O elenco atual de UNITE conecta Pokémon de todas as oito regiões principais da série para competir em batalhas de alto risco. O jogo, é claro, apresenta Pokémon populares como Pikachu, Charizard e Greninja, mas também inclui opções mais incomuns como Crustle, Cramorant e Eldegoss, tornando o futuro da crescente lista de UNITE imprevisível.

Embora seja claro que nem todos os 898 Pokémon estarão disponíveis para serem jogados no UNITE, após a inclusão de Gardevoir, Blastoise e Blissey, o Pokémon adicional que entrará no jogo é uma incógnita completa. A equipe de Pokémon do Dot Esports se reuniu para compilar uma lista de Pokémon que gostaríamos de ver no UNITE, bem como para conceituar como eles se encaixariam no jogo com suas habilidades únicas.

Aegislash

Aegislash foi apresentado pela primeira vez aos jogadores de Pokémon X e Y, onde a capacidade desse Pokémon de se tornar uma espada e um escudo se encaixava na temática da região de Kalos de inspiração francesa. Oito anos após sua estreia, Aegislash e suas formas pré-evoluídas Honedge e Doublade se tornaram alguns dos Pokémon mais populares da franquia, graças ao seu design único e utilidade em batalha.

Se Aegislash fosse adicionado ao elenco de Pokémon UNITE, ele poderia facilmente ser o primeiro Pokémon na Ilha Aeos capaz de mudanças de forma. A habilidade de Aegislash, Stance Change, permite que ele alterne livremente entre sua Blade Forme e Shield Forme dependendo do tipo de ataque que usa, seja defensivo ou ofensivo. Quando ele muda de forma, suas estatísticas passam por uma grande mudança para melhor se adequar à nova forma assumida, ocupando assim o nicho de um Pokémon que pode causar danos massivos enquanto também consegue sofrer danos com o pressionar de um ataque.

A mudança de postura pode ser uma parte importante da jogabilidade de Aegislash em UNITE, permitindo que os jogadores alternem entre as formas, dependendo de sua situação atual. Um dos espaços de ataque de Aegislash pode ser preenchido com a opção King’s Shield ou Wide Guard para sempre dar a Aegislash a opção de sua forma de escudo. O outro espaço de movimento pode dar aos jogadores a opção de Sacred Sword ou Iron Head, dois dos movimentos mais poderosos que Aegislash pode aprender e que o transformam em Blade Form.

Embora implementar mudanças de forma com Aegislash não fosse uma tarefa fácil com a frequência com que a ação acontece em Unite Battles, seria um bom ponto de partida para mais Pokémon com mudanças de forma a serem introduzidos no UNITE no futuro.

Zoroark

Zoroark foi um dos primeiros Pokémon do Pokémon Black and White da geração cinco a ser revelado, mesmo estrelando seu próprio filme: Zoroark: Mestre das Ilusões. O Pokémon e sua pré-evolução, Zorua, mantiveram sua popularidade entre os fãs, apesar de terem sido rebaixados de um Pokémon mais evasivo para um Pokémon selvagem simples.

A habilidade de ilusão deste Pokémon permite que ele se transforme no último Pokémon no grupo do jogador, tornando difícil para os jogadores decifrarem se é Zoroark disfarçado ou outro Pokémon. Mas se Zoroark receber dano, ele perde os efeitos da Ilusão. Também é fácil dizer que o Pokémon disfarçado é Zoroark graças aos golpes que usa.

Se incorporado ao Pokémon UNITE, o Zoroark poderia usar sua habilidade de ilusão para se tornar um Pokémon ainda mais dissimulado do que o Gengar. Mas a ilusão teria que passar por mudanças significativas para funcionar e permanecer equilibrado em um jogo onde os jogadores controlam apenas um Pokémon cada. Ao contrário de Neeko de League of Legends, que pode assumir a aparência de um aliado selecionado do jogador em um tempo de recarga, a Ilusão de Zoroark em UNITE provavelmente selecionaria um aliado para se disfarçar aleatoriamente em um tempo de recarga. Isso permitiria que Zoroark fizesse jogadas que definissem o jogo, embora ao custo de quebrar a Ilusão caso sofresse algum dano.

Zoroark é conhecido por ter um poderoso arsenal de ataques à sua disposição que o torna um dos mais fortes Pokémon do tipo Sombrio até hoje. Seu movimento característico, Night Daze, poderia ser facilmente incorporado em um de seus ataques ao lado de uma opção como Night Slash. Para seu outro espaço de ataque, Zoroark poderia obter a opção de Hone Claws para um impulso ofensivo ou Agility para uma corrida, permitindo que este Pokémon ataque ainda mais forte.

Scizor

No momento, a região de Johto está sem representantes no Pokémon UNITE. Com Blissey no horizonte, finalmente terá um, mas não se sabe mais depois disso. Portanto, um Pokémon como Scizor, um dos rostos mais conhecidos da região, poderia caber facilmente nesse nicho.

A popularidade de Scizor permitiu que ele aparecesse em títulos derivados como Pokkén, bem como uma breve aparição possível em Super Smash Bros. Ultimate. Seu tipo Inseto/ Aço exclusivo junto com sua alta velocidade e estatísticas de ataque também o tornaram um Pokémon viável de longa data nos títulos da série principal. Embora seus tipos o deixe altamente suscetível a ataques do tipo Fogo, ataques como Bullet Punch e U-Turn permitem que ele faça o que precisa para se proteger.

Se Scizor e sua pré-evolução Scyther fossem adicionados ao UNITE , eles seriam o segundo par de representantes jogáveis ​​do tipo Inseto, ao lado de Dwebble e Crustle. A habilidade deles provavelmente seria Swarm, que funcionaria de forma semelhante ao Blaze de Scorbunny, Raboot e Cinderace. Eles também poderiam ter a habilidade Technician, o que, na série principal, aumenta substancialmente o poder dos ataques mais fracos. Como o poder de ataque é bastante equilibrado entre todos os ataques possíveis de um Pokémon em UNITE, essa habilidade teria que ser ajustada para se ajustar melhor à configuração do MOBA.

A combinação de ataques de Scizor provavelmente se concentraria em seu alto potencial de “tudo ou nada”, ao mesmo tempo em que reconhece sua fragilidade. Um de seus espaços de ataque pode ser preenchido por Iron Head ou Metal Claw, dois dos movimentos do tipo Aço mais proeminentes de Scizor que funcionam de forma diferente e podem ser escolhidos com base nas circunstâncias. O outro espaço de ataque pode ser preenchido por um avanço, como uma escolha entre U-Turn e Bullet Punch, o que pode permitir que Scizor saia de situações difíceis ou vá direto para elas.

Esse Pokémon tem muitos atributos que já são preenchidos por outros Pokémon na lista do UNITE. Mas como a região de Johto precisa desesperadamente de mais representação, Scizor seria uma ótima escolha.

Lycanroc (forma do crepúsculo)

A região de Alola introduziu outro grupo de bons meninos na série, Rockruff e Lycanroc. Esses Pokémon rapidamente se tornaram populares devido à sua classificação única do tipo Pedra, o primeiro Pokémon cão a se enquadrar nessa categoria. Debaixo do exterior fofinho (ainda duro como pedra) de Rockruff estava o potencial para três possibilidades de formas diferentes para sua evolução em Lycanroc, cada uma com suas próprias características, combinação de ataques e habilidades.

Dusk Form Lycanroc (Forma do Crepúsculo), sendo introduzido pela primeira vez no anime Pokémon como a evolução do Rockruff de Ash, é indiscutivelmente a forma mais popular do Pokémon Lobo. Esta forma não estava disponível nos jogos Pokémon Sun e Moon originais. Em vez disso, era exclusivo para uma distribuição de lançamento para Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon. Dusk Form Lycanroc combina a natureza agressiva da Midnight Form Lycanroc (Meia-noite) com a velocidade de Midday Form Lycanroc (Meio dia), tornando-o uma força a ser reconhecida.

Como um dos Pokémon mais memoráveis ​​da região de Alola, Dusk Form Lycanroc seria uma grande inclusão no UNITE para acompanhar Zeraora e Alolan Ninetales da geração sete. Este Lycanroc só é capaz de ter a habilidade Tough Claws, que se transfere perfeitamente para a configuração MOBA. Essa habilidade aumenta o poder dos ataques de Lycanroc que fazem contato físico. Então, assumindo que Lycanroc se juntaria a UNITE como um atacante físico, ele forneceria um amplo fortalecimento para todos os seus ataques. Para garantir que a habilidade permaneça equilibrada, entretanto, provavelmente haveria algumas especificações associadas às Tough Claws que garantem que Lycanroc não está causando muito dano de uma vez, ou pode ser implementado como está.

Devido ao Dusk Form Lycanroc ser uma combinação de ambas as formas Midnight e Midday, ele tem acesso a ataques que ambos podem aprender, bem como ataques que só ele pode aprender. Para um de seus espaços de ataque, os jogadores podem ter a escolha entre Accelerock e Stone Edge, dois poderosos movimentos do tipo Pedra que representam cada uma de suas formas e suas diversas combinações de ataque muito bem. Se Lycanroc for apresentado como um atacante, seu segundo espaço de ataque pode ser preenchido por seu ataque exclusivo Crush Claw ou por um ataque mais simples como Crunch.

Hariyama

O Pokémon UNITE precisa desesperadamente de mais Defensores. E quem é mais capaz de receber golpes do que a linha de Pokémon inspirada em sacos de pancadas e nos próprios lutadores de sumô? Makuhita e Hariyama, dois Pokémon introduzidos no Pokémon Ruby e Sapphire e as escolhas marcantes do líder do ginásio Brawly, possuem uma das estatísticas de HP mais altas entre todos os Pokémon do tipo Lutador, embora também não faltem no departamento de ataque.

Makuhita pode ser facilmente instituído no jogo inicial do UNITE como uma versão menor do Snorlax, possuindo a capacidade de perturbar os oponentes com seu corpo semelhante a um saco de pancadas. Então, ao evoluir para Hariyama, seria capaz de superar outros Defensores. Ambos Makuhita e Hariyama têm acesso à habilidade Thick Fat, que seria a melhor escolha caso eles entrassem em UNITE na função de Defensor. Na série principal, Thick Fat reduz o dano dos golpes de Fogo e Gelo que atingem o usuário. Mas como o UNITE não leva em consideração os tipos de Pokémon ou seus ataques, ele poderia ser facilmente alterado para esses dois Pokémon, levando menos dano quando com HP alto ou baixo.

Para o espaço do primeiro ataque, Makuhita poderia escolher entre Arm Thrust ou Smelling Salts, sendo que ambos seriam capazes de derrubar os oponentes. Para seu segundo espaço de ataque após a evolução, Hariyama poderia obter acesso ao poderoso Belly Drum e ao Close Combat. Ambos os movimentos envolvem Hariyama sofrendo enfraquecimentos massivos, embora criem situações em que Hariyama pode facilmente sair por cima dos oponentes sem perceber quanto dano esse Pokémon pode causar, semelhante ao Crustle.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 30 de julho.