Pokémon Presents mostra gráficos aprimorados e Team Galactic de Brilliant Diamond e Shining Pearl

O novo Pokémon Presents da Nintendo foi exibido às 10h BRT de hoje e mostrou um pouco das novas versões dos jogos da Geração IV, Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl.

Brilliant Diamond e Shining Pearl vão manter vivo o espírito da Geração IV com concursos e multijogador na Union Room. A Nintendo também mostrou com mais detalhes os novos visuais e conteúdo de decoração desta versão. Como em Pokémon Sword e Pokémon Shield, você poderá mudar a aparência do seu treinador e personalizar suas Poké Bolas.

Também haverá algumas novidades para os jogos. Em vez de limitar a Union Room à comunicação local, Brilliant Diamond e Shining Pearl permitirão que você interaja com usuários de todo o mundo através do Nintendo Online. Isso traz a Geração IV para o presente, já que o jogo online era bem limitado no lançamento original de Diamond e Pearl devido às próprias limitações do DS e da Nintendo.

A Nintendo também mostrou uma prévia de como serão as batalhas. O visual é parecido com o dos jogos originais, com as lutas contra a Team Galactic e as já mencionadas Poké Bolas decoradas. Um dos aspectos mais frustrantes dos Diamond, Pearl e Platinum originais era a lentidão de suas animações e batalhas, então uma boa notícia para os fãs é que as coisas estão mais rápidas nas novas versões.

A parte sobre Brilliant Diamond e Shining Pearl no Pokémon Presents se encerrou com uma prévia dos Pokémon Lendários Dialga e Palkia. Os dois jogos ainda serão lançados em 19 de novembro no Nintendo Switch, com uma edição limitada decorada do Switch Lite disponível duas semanas antes, em 5 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 18 de agosto.