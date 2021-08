Pokémon Legends: Arceus deveria introduzir formas Antigas

Um dos conceitos centrais das últimas gerações de Pokémon tem sido as formas regionais. Esta nova versão de Pokémon imagina como certas espécies seriam em diferentes ambientes e regiões. Iniciado na Geração VII ( Pokémon Sun & Moon), exemplos de formas regionais incluem Vulpix de Alola, uma versão de tipo Gelo de Vulpix normalmente do tipo Fogo, e Ponyta de Galar, uma versão do tipo Psíquico de Ponyta normalmente do tipo Fogo.

Todos os olhos estão voltados para o novo Pokémon e a mecânica que o Pokémon Legends: Arceus trará para a série quando for lançado em 28 de janeiro do próximo ano. Além do novo cenário óbvio e do formato de mundo aberto, Arceus provavelmente incluirá novos Pokémon, ou mais novas formas de Pokémon.

Arceus faz bem em incluir suas próprias formas regionais, mas uma ideia ainda melhor é incluir formas antigas de Pokémon existentes.

Por que ter novas formas?

Além de trazer novas formas e estratégias para os Pokémon existentes, as formas regionais adicionam personalidade à região de Pokémon que representam. As formas de Alola e Galar fornecem ao jogador mais histórico e informações sobre a região que estão explorando. Quer se trate de novos ataques, alterações de estatísticas ou novas evoluções, as formas regionais são a prova de que os Pokémon funcionam de forma diferente em locais diferentes, tal como os animais e as plantas no mundo real.

O trailer de anúncio de Arceus falou brevemente sobre o cenário do jogo: a região de Sinnoh, que soará familiar para jogadores de Pokémon Diamond, Pearl e Platinum. Este não é o local moderno ao qual os jogadores estão acostumados. O jogo se passa em uma versão antiga de Sinnoh, onde a tecnologia é limitada e a terra é mais selvagem. Nesse tipo de terreno, faz sentido que Pokémon também sejam diferentes.

Este cenário de fantasia histórica é totalmente diferente dos jogos Pokémon da série principal anteriores, especialmente os mais novos. Enquanto os primeiros jogos como Red & Blue e Gold & Silver se inspiraram nos locais selvagens e verdes que o criador da série Satoshi Tajiri acreditava que faltavam aos filhos do Japão, os jogos mais recentes apresentam locais urbanos e tecnologia de estilo futuro próximo.

Com a personalidade que as formas regionais trazem, a Nintendo e a Game Freak têm a oportunidade de fazer algo totalmente diferente aqui. A última vez que a série teve raízes semi-históricas foi em Gold & Silver, duas entradas da série universalmente aclamadas. Voltar às raízes e introduzir novas formas de Pokémon existentes pode ser a reviravolta que o antigo Sinnoh precisa para manter as coisas novas para os fãs.

Chances de Antiguidades

Embora ainda não tenhamos ideia de todos os Pokémon que serão incluídos no Arceus além dos já revelados, é provável que o jogo inclua uma variedade de Pokémon da Geração IV e uma mistura de faces mais recentes. Todos esses Pokémon, especialmente os mais velhos das gerações anteriores, poderiam se beneficiar de uma variante regional de estilo antigo.

Variantes antigas responderiam indiretamente às perguntas que os jogadores possam ter sobre a nova região. Sabemos que os Pokémon evoluem de maneiras dramáticas, mas variações mais sutis entre as versões antigas e modernas do mesmo Pokémon fariam muito para explicar como as regiões Pokémon progrediram, tecnologicamente e de outra forma. Os Pokémon da Geração IV são alguns dos mais amados e nostálgicos da série⁠⁠, quem não gostaria de ver como seria um Garchomp Antigo?

Variantes antigas de Sinnoh também podem dar aos jogadores uma visão de como a região os vê. O mundo é inerentemente hostil, um lugar onde os treinadores precisam lutar para sobreviver, ou é emocionante, um lugar para exploração e descoberta? Descobrir Pokémon antigos em novas formas pode trazer de volta um pouco da faísca que os jogadores sentiram ao encontrar pela primeira vez um Drifloon ou Lucario em Diamond, Pearl e Platinum.

Pokémon do dia a dia não são os únicos que se beneficiariam com as formas regionais. Pokémon lendários são alguns dos monstros mais emocionantes para receber mudanças, simplesmente porque são grandes, chamativos e fortes. Semelhante às versões de Galar dos pássaros lendários da Geração I, formas antigas de Pokémon como Groudon ou Kyogre que eram conhecidas por eras trariam poder e glamour à região selvagem de Sinnoh.

Não sabemos exatamente o que a Game Freak está planejando mas adoraríamos ver o que Arceus poderia fazer com as formas antigas de criaturas existentes. Esteja você correndo pela Área Selvagem de Galar ou começando sua aventura na Rota 1 em Red & Blue, nada supera a sensação de começar um novo jogo da série e saber que há um mundo inteiramente novo para você explorar, com uma variedade de novo Pokémon misteriosos prontos para cumprimentá-lo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 17 de agosto.