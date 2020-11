Pokémon Go teria arrecadado mais de R$ 5 bilhões em compras no app só em 2020

Pokémon Go é um jogo que, em tese, deveria ter sido afetado negativamente pela pandemia de COVID-19 e pelo fato de as pessoas estarem paradas em casa. Mas 2020 foi o ano de maior sucesso para o jogo da Niantic desde seu lançamento, de acordo com o Sensor Tower.

O app teria arrecadado 1 bilhão de dólares (equivalente a mais de 5 bilhões de reais) nos primeiros 10 meses de 2020. O número é 30% mais alto que o do mesmo período do ano passado e o total gasto pelos jogadores já é 11% mais alto que o total de 2019, mesmo ainda faltando dois meses para o fim do ano.

Imagem via Sensor Tower

A Niantic adaptou rapidamente o jogo para a quarentena e implementou recursos no início do ano que permitiriam que todos aproveitassem Pokémon Go dentro de casa. O jogo é o terceiro no qual os jogadores mais gastaram neste ano, atrás de PUBG Mobile e Honor Kings, segundo o Sensor Tower. As estatísticas não levam em conta as lojas de apps de terceiros, como as da China.

Pokémon Go foi lançado em 2016 e teve sucesso imediato. O jogo arrecadou 832 milhões de dólares naquele ano (equivalente, hoje, a mais de 4 milhões de reais), mas o valor caiu em 2017. O jogo conseguiu recuperar a renda no ano seguinte, que superou a marca de 2016.

Jogadores dos EUA, Japão e Alemanha compõem a maior parte da renda, acumulando um total de 4,2 bilhões de dólares (mais de 11 bilhões de reais) em compras no app desde o lançamento, segundo o Sensor Tower. Os EUA também estão em primeiro lugar no número de downloads, mas o Brasil vem em segundo lugar, seguido do México.

Pokémon Go melhorou muito desde o lançamento, adicionando novas ferramentas e recursos como as Batalhas de Reide, a Equipe Go Rocket, o sistema do companheiro e eventos por tempo limitado. As mudanças para adequar o jogo ao contexto da quarentena mundial também permitiram que os jogadores conseguissem continuar aproveitando sem sair de casa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 03 de novembro.